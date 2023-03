NVIDIA GeForce RTX 4050 - premiera możliwa jeszcze w tej połowie roku. Karta graficzna ma otrzymać zaledwie 6 GB pamięci VRAM

Dziś rano informowaliśmy Was o najnowszych przeciekach w sprawie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i RTX 4060. Wygląda na to, że debiut tych jednostek może być kwestią zaledwie kilku tygodni. Co więcej, to jeszcze nie co koniec rewelacji o kolejnych układach Ada Lovelace. Jak donosi @Zed__Wang znany także jako MEGAsizeGPU, Zieloni powoli szykują się również do premiery GeForce'a RTX 4050. Co wiemy na temat tej jednostki?

NVIDIA GeForce RTX 4050 ma pojawić się na rynku już w czerwcu tego roku. Wygląda na to, że karta zostanie oparta na okrojonym układzie AD107 z 2560 jednostkami CUDA i otrzyma zaledwie 6 GB pamięci VRAM (96-bit).

Według wspomnianego informatora desktopowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 pojawi się na rynku już w czerwcu tego roku. Wygląda więc na to, że producent szykuje w najbliższym czasie zmasowaną ofensywę - w końcu już 13 kwietnia do sklepów ma zawitać oczekiwany RTX 4070 z 12 GB pamięci VRAM. Co więcej, twitterowicz twierdzi, że o ile RTX 4060 Ti rzeczywiście zadebiutuje pod koniec maja, to jednak data premiery nieco słabszego RTX-a 4060 nie została jeszcze ustalona.

NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4050 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104-250/251 AD106-350 AD107-400 AD107 (?) Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 5888 4352 3072 2560 (?) Bloki SM 46 34 24 ? Jednostki RT 46 ? 24 ? Jednostki Tensor 184 ? 96 ? Taktowanie bazowe 1920 MHz 2310 MHz ? ? Taktowanie boost 2475 MHz 2535 MHz ? ? Taktowanie pamięci 21000 MHz 18000 MHz 18000 MHz ? Ilość pamięci 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Przepustowość 504 GB/s 288 GB/s 288 GB/s ? TDP (nominalne) 200 W 160 W 115 W ? TDP (maksymalne) ? ? ? ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin (?) 1x 16-pin (?) ? Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 ? Data premiery 13 kwietnia 2023 r. maj 2023 r. (?) maj 2023 r. (?) czerwiec 2023 r. (?)

GeForce RTX 4050 w teorii powinien być ciekawą opcją dla wielu oszczędnych graczy, jednak jej specyfikacja może wydać się dla wielu bardzo rozczarowująca. Co prawda brakuje konkretnych przecieków na temat jej danych technicznych, ale już teraz spekuluje się, że całość zostanie oparta na okrojonym układzie AD107 z 2560 jednostkami CUDA (tak jak wersja laptopowa). Co więcej, @Zed__Wang wspomina, że omawiana karta graficzna otrzyma zaledwie 6 GB pamięci VRAM na magistrali 96-bit. Dla porównania, bezpośredni poprzednik, czyli RTX 3050 bazuje na rdzeniu GA106 także z 2560 rdzeniami CUDA, jednak posiada już 8 GB VRAM GDDR6 (128-bit).

Release date:

Desktop 4060Ti - end of May

Desktop 4050- June

Desktop 4060- not decided yet — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 29, 2023

Źródło: VideoCardz, @Zed__Wang