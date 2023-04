NVIDIA GeForce RTX 3070 - podwojono ilość dostępnej pamięci. Jak wygląda wydajność zmodyfikowanej karty?

Karty NVIDIA GeForce RTX 3070 cechują się dobrą wydajnością, nawet jak na dzisiejsze standardy. Głównym problemem jest jednak stosunkowo mała ilość pamięci VRAM. Blokuje to nieco wykorzystanie ich pełnego potencjału. Problemowi postanowił zaradzić pewien youtuber, który na własną rękę podwoił jej wartość. Karta po przeprowadzeniu operacji okazała się sprawna i odnotowano znaczący wzrost wydajności w grze Resident Evil 4.

Pewien brazylijski youtuber zmodyfikował kartę GeForce RTX 3070, podwajając ilość dostępnej pamięci. Choć nie jest to proste zadanie, to efektem jest uwolnienie pełnego potencjału układu.

Modyfikacji podjął się Brazylijczyk Paulo Gomes. Cały proces wymagał nieco wysiłku. Konieczne było uziemienie rezystorów na płytce drukowanej, żeby karta prawidłowo wspierała moduły o większej pojemności. Youtuber usunął standardowe moduły, wyczyścił PCB, po czym zainstalował nową pamięć. Wykorzystał do tego celu IC Samsunga o pojemności 2 GB. W efekcie otrzymał kartę GeForce RTX 3070 z 16 GB pamięci GDDR6. Podczas wstępnych testów wystąpiło migotanie ekranu, ale problem został rozwiązany poprzez przestawienie jej w tryb wysokiej wydajności w sterownikach NVIDII.

Oczywiście autor nie zapomniał o odpowiednim teście. Posłużył się do tego celu grą Resident Evil 4, która znana jest ze stosunkowo dużego zapotrzebowania na VRAM w wyższych ustawieniach graficznych. Okazuje się, że zmodyfikowana karta oferuje znacznie lepszą wydajność. Spadki 1%, które zanotowano na oryginalnym GeForce RTX 3070, wynosiły 1 FPS. Po modyfikacjach wartość ta przekroczyła 60 klatek na sekundę. Średnia liczba FPS-ów wzrosła z kolei z przedziału około 60-65 do 70-75. Pokazuje to, że w niektórych zastosowaniach standardowe 8 GB VRAM mocno dusi potencjał karty NVIDII. W skrajnym przypadku może się nawet okazać, że jakiś tytuł działa lepiej na GeForce RTX 3060 w wersji z 12 GB pamięci.

Powyżej opisany przypadek, to nie pierwszy przykład modyfikacji GeForce RTX 3070. W przeszłości informowaliśmy już o podobnej sytuacji, choć wydaje się, że układ był wtedy bardziej niestabilny. Ostatecznie dzięki zablokowaniu zegara udało się uzyskać satysfakcjonujące rezultaty. Tym bardziej szkoda, że NVIDIA nie zdecydowała się wydać GeForce RTX 3070 Ti z 16 GB VRAM, choć istniały takie plany. Byłaby to bardziej adekwatna ilość pamięci dla takiego układu. Powyższe przypadki każą zastanowić się, czy podobne ograniczenia nie będą dotyczyły także niżej pozycjonowanych modeli z rodziny Ada Lovelace. Być może w przyszłości ktoś podejmie się próby ich modyfikacji.

Źródło: Tom's Hardware, TechSpot