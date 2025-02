NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU - częściowa specyfikacja odświeżonego układu Ada Lovelace dla notebooków

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia o nowym układzie graficznym, przygotowywanym przez NVIDIĘ z myślą o notebookach. Mowa o GeForce RTX 3050 A Laptop GPU, o którym wzmianki pojawiły się m.in. w ostatnich sterownikach graficznych. Okazuje się, że taki układ faktycznie zmierza na rynek przenośnych komputerów, bowiem NVIDIA potwierdziła jego istnienie. Poznaliśmy także pierwsze szczegóły na temat specyfikacji technicznej najsłabszego układu Ada Lovelace, choć jednocześnie należącego do serii GeForce RTX 30.

Poznaliśmy kolejne szczegóły specyfikacji układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU, bazującego na rdzeniu Ada Lovelace AD106.

Portal Notebookcheck otrzymał potwierdzoną, częściową specyfikację układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU. Wygląda na to, że model ten wykorzystuje 1792 procesory CUDA FP32, co jednocześnie oznacza, że układ graficzny posiada 14 aktywnych bloków SM. Tym samym posiada także 14 rdzeni RT. Na bazie dotychczasowego podziału jednostek w blokach SM możemy również wywnioskować, iż GeForce RTX 3050 A Laptop GPU posiada po 56 jednostek TMU oraz rdzeni Tensor. Według wcześniejszych informacji z bazy PCI-ID, układ graficzny korzysta z mocno przyciętego rdzenia Ada Lovelace AD106, co oznacza jednocześnie znacznie wyższą efektywność energetyczną względem podstawowego GeForce RTX 3050 Laptop GPU, opartego na architekturze Ampere (Samsung 8 nm vs TSMC 4N 5 nm).

GeForce RTX 3050 Laptop GPU GeForce RTX 3050 A Laptop GPU GeForce RTX 4050 Laptop GPU Architektura Ampere Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny GA107 AD106 (?) AD107 Litografia Samsung 8 nm TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Jednostki SP 2048 1792 2560 Jednostki TMU 64 56 80 Jednostki ROP 32 ? 48 Jednostki RT 16 14 20 Jednostki Tensor 64 56 80 Taktowanie boost Do 1740 MHz ? Do 2370 MHz Taktowanie pamięci Do 14 Gbps (wariant z 2022)

Do 16 Gbps (wariant z 2023) ? Do 16 Gbps Ilość pamięci 4 GB GDDR6 (wariant z 2022)

6 GB GDDR6 (wariant z 2023) 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit (wariant z 2022)

96-bit (wariant z 2023) 64-bit 96-bit Przepustowość Do 192 GB/s ? Do 192 GB/s Współczynnik TGP 35 - 80 W (+15 W Dynamic Boost) 35 - 50 W (+25 W Dynamic Boost) 35 - 115 W (+25 W Dynamic Boost)

Wiadomo, że NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU otrzyma do dyspozycji 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej magistrali. Względem GeForce RTX 4050 Laptop GPU obcięto zarówno ilość VRAM jak i magistralę, z kolei względem GeForce RTX 3050 Laptop GPU zdecydowano się albo tylko na redukcję szyny (względem modelu z 2022 roku), albo jednocześnie z magistrali i pojemności VRAM (względem modelu z 2023). TGP układu GeForce RTX 3050 A Laptop GPU ma wynosić od 35 do 50 W, a do tego dochodzi obsługa Dynamic Boost 2.0. Niestety na chwilę obecną to wszystkie elementy specyfikacji jakie zostały ujawnione. Nie wiemy ile układ ma jednostek ROP, konfigurację pamięci (szybkość, a więc i przepustowość), nie znane jest również taktowanie rdzenia (bazowe i w GPU Boost).

Źródło: Notebookcheck