NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB debiutuje w ciszy i w cenie MSRP rozpoczynającej się od 169 dolarów

W styczniu NVIDIA wypuściła do sprzedaży trzy nowe układy graficzne z generacji Ada Lovelace. Mowa oczywiście o modelach GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4080 SUPER. To nich producent się skupił w pierwszych tygodniach tego roku, aczkolwiek jak już od dawna wiedzieliśmy, w planach był jeszcze jeden model karty graficznej. Chodzi o GeForce RTX 3050 w nowej wersji, dość kontrowersyjnej, mówiąc delikatnie. NVIDIA oficjalnie wprowadza nowy model do oferty, choć jest to cicha premiera.

NVIDIA po cichu wprowadza do oferty kartę graficzną GeForce RTX 3050 z 6 GB pamięci VRAM. Cena MSRP wynosi 169 dolarów.

Specyfikacja karty NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB nie uległa zmianie względem przedpremierowych informacji. Wykorzystywany jest tutaj nieco przycięty układ Ampere GA107 z 2304 procesorami CUDA FP32, 72 jednostkami TMU oraz Tensorami 3. generacji, 32 jednostkami ROP oraz 18 rdzeniami RT 2. generacji. Karta charakteryzuje się znacznie niższym TDP, wynoszącym zaledwie 70 W. Jest to możliwe dzięki odczuwalnie obniżonemu taktowaniu rdzenia graficznego - z 1552 MHz do 1042 MHz w trybie bazowym oraz z 1777 MHz do 1470 MHz w trybie GPU Boost. Takie rozwiązanie pozwala jednak na przygotowanie w pełni pasywnych konstrukcji, jak chociażby omawiany wcześniej Palit GeForce RTX 3050 KalmX 6GB.

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB Architektura Ampere Ampere Litografia Samsung 8 nm Samsung 8 nm Układ graficzny GA107-325 GA107-140 (OEM)

GA106-150 (DIY) Rozmiar rdzenia 200 mm² 200 mm² Tranzystory 8,7 mld 8,7 mld Bloki SM 18 18 (OEM)

20 (DIY) Jednostki SP 2304 2304 (OEM)

2560 (DIY) Jednostki TMU 72 72 (OEM)

80 (DIY) Jednostki ROP 32 32 Jednostki RT 18 18 (OEM)

20 (DIY) Jednostki Tensor 72 72 (OEM)

80 (DIY) Taktowanie bazowe 1042 MHz 1510 MHz (OEM)

1552 MHz (DIY) Taktowanie Boost 1470 MHz 1760 MHz (OEM)

1777 MHz (DIY) Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz Ilość pamięci 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 128-bit Przepustowość 168 GB/s 224 GB/s Współczynnik TDP 70 W 130 W Cena MSRP 169 USD 249 USD

Potwierdzono także w końcu oficjalną cenę MSRP nowej wersji GeForce RTX 3050 6 GB. Ta wynosi dokładnie 169 dolarów (przy obecnym kursie przekłada się to na około 830 złotych już z podatkiem VAT). W USA zaczęły pojawiać się pierwsze oferty na niereferencyjne modele tj. ASUS GeForce RTX 3050 6 GB Dual (169,99 USD), ASUS GeForce RTX 3050 6 GB Dual OC (179,99 USD), MSI GeForce RTX 3050 6 GB LP OC (179,99 USD), MSI GeForce RTX 3050 6 GB Ventus 2X (169,99 USD) oraz MSI GeForce RTX 3050 6 GB Gaming X (179,99 USD). Ceny są zatem stosunkowo bliskie oficjalnemu MSRP NVIDII. W Polsce te modele, z tego co przeglądaliśmy po ofertach lokalnych sklepów, nie są jeszcze dostępne w sprzedaży. Jeśli chodzi o wydajność, to według pierwszych testów ComputerBase, GeForce RTX 3050 6 GB jest słabszy od wariantu 8 GB (i z pełnym rdzeniem GA106-150) o około 20%.



NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ma o jedną kość GDDR6 mniej

Źródło: NVIDIA, ComputerBase, Goofish (zdjęcie karty), WCCFTech