NVIDIA GeForce RTX 3000 - nowe informacje o specyfikacji Ampere

W tym roku doczekamy się premiery nowej generacji kart graficznych od firmy NVIDIA. Poprzednia rodzina Turing przyniosła ze sobą sprzętowe wsparcie dla techniki Ray Tracingu oraz DLSS (które dopiero w kilku ostatnich grach wygląda dokładnie tak jak było to reklamowane od samego początku). Od dobrych kilku tygodni w sieci pojawiają się różne plotki i doniesienia na temat możliwej specyfikacji oraz wydajności kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000. Tym razem w jednej z chińskich stron, ITHome, pojawiły się nowe informacje dotyczące specyfikacji GPU. Oczywiście w dalszym ciągu są to niepotwierdzone wieści, gdyby jednak okazały się prawdziwe, to nadchodząca generacja Ampere może faktycznie przynieść spory skok wydajności w odniesieniu do Ray Tracingu oraz DLSS 2.0.

W sieci pojawiły się nowe informacje o specyfikacji kart NVIDIA GeForce RTX 3000. Ponadto partnerzy OEM pomału zaczynają pozbywać się zapasów Turingów, by zrobić miejsce dla nadchodzącej generacji Ampere.

Według najnowszych doniesień pochodzących z ITHome, NVIDIA w trzecim kwartale roku (okres lipiec-wrzesień) wprowadzi do sprzedaży dwie nowe karty graficzne - GeForce RTX 3070 oraz GeForce RTX 3080. Dopiero w czwartym kwartale roku miałaby się odbyć premiera topowego GeForce RTX 3080 Ti. Wybór takiego okresu w roku na premierę również nie byłby przypadkowy, bowiem w tym czasie ma zadebiutować również topowy układ graficzny AMD bazujący na architekturze RDNA 2. NVIDIA takim ruchem chce natychmiastowo wprowadzić konkurenta dla NAVI 21. Z kolei w pierwszym kwartale 2021 roku (z prezentacją najpewniej na CES, o ile się odbędzie) do sprzedaży trafiłby najsłabszy układ GeForce RTX 3060.

W sieci pojawiła się także wstępna specyfikacja nadchodzących układów Ampere - specyfikacja, która zakłada, że nowe GPU wykorzystają jednak 7 nm proces technologiczny. Oczywiście to wciąż nie potwierdzona informacja, ale patrząc na parametry po raz kolejny widzimy, że producent chce uzyskać jak największy skok wydajności właśnie w segmencie Ray Tracingu oraz DLSS 2.0. Już najsłabszy RTX 3060 miałby otrzymać 80 jednostek RT oraz 320 rdzeni Tensor, tym samym oferując więcej jednostek RT niż obecnie posiada GeForce RTX 2080 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 3060: 7 nm GA104 / <2560 CUDA / <80 RT Cores / <320 Tensor Cores / <2000 MHz taktowanie rdzenia / GDDR6 16 000 MHz

NVIDIA GeForce RTX 3070: 7 nm GA103 / <3584 CUDA / <112 RT Cores / <448 Tensor Cores / <1900 MHz taktowanie rdzenia / GDDR6 16 000 MHz

NVIDIA GeForce RTX 3080: 7 nm GA103 / <4608 CUDA / <144 RT Cores / <576 Tensor Cores / <2000 MHz taktowanie rdzenia / GDDR6 16 000 MHz

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti: 7 nm GA102 / 8192 CUDA / <256 RT Cores / <1024 Tensor Cores / <1750 MHz taktowanie rdzenia / GDDR6 16 000 MHz

Oprócz tego na stronie China Town pojawiły się informacje sugerujące, iż partnerzy OEM NVIDII: ASUS, MSI oraz Gigabyte pomału zaczynają pozbywać się zapasów kart graficznych GeForce RTX 2000 Turing, by zrobić miejsce dla nadchodzących układów z rodziny Ampere. Oczywiście nadal powyższe informacje muszą znaleźć potwierdzenie u NVIDII, ale być może rąbka tajemnicy firma uchyli już 14 maja, podczas prezentacji w formie online, która zostanie udostępniona na kanałach social media NVIDII. Konferencja określona jako "GET AMPED" zostanie poprowadzona (ale wcześniej nagrana) przez CEO firmy, Jensena Huanga.

