NVIDIA GeForce RTX 3000 - informacje o wydajności w Ray Tracingu

Już za kilka dni odbędzie się wideo prezentacja na kanale YouTube firmy NVIDIA, podczas której CEO Jensen Huang przedstawi pierwsze szczegóły dotyczące nowej architektury dla kart graficznych o nazwie Ampere. W ostatnim czasie pojawiło się dużo nowych informacji na temat specyfikacji tychże układów, jednak do czasu wspomnianej prezentacji NVIDII wszystkie doniesienia musimy określać wyłącznie jako niepotwierdzoną plotkę. Pod koniec kwietnia informowaliśmy o możliwej specyfikacji kart graficznych GeForce RTX 3000, o których mowa była że będą w większości wykorzystywać jednak 7 nm proces technologiczny TSMC, podczas gdy tylko słabsze układy wychodzące w późniejszym czasie będą bazowały na 8/10 nm procesie Samsunga. Tym razem w sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące samej architektury Ampere i jej porównania do obecnej rodziny Turing.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat generacji kart graficznych NVIDIA Ampere, z których również wynika, że największy wzrost wydajności ma być związany z Ray Tracingiem. Na każdy blok SM ma przypadać dwukrotnie więcej rdzeni Tensor w porównaniu do architektury Turing.

Wprawdzie jeszcze kilka dni pozostało do ujawnienia architektury Ampere, jednak w sieci pojawiło się sporo nowych informacji odnośnie tego, czego powinniśmy oczekiwać po nadchodzących kartach. Przede wszystkim Ampere ma być uniwersalną architekturą, znaczącą poszerzającą możliwości obecnego Turinga. Ma świetnie sprawdzać się zarówno w zastosowaniach HPC jak również w gamingu. Mamy doczekać się dwukrotnego zwiększenia ilości rdzeni Tensor na każdy blok SM, co wpłynie także na wydajność nowej wersji DLSS oznaczonej jako DLSS 3.0. Nadchodząca wersja DLSS ma docelowo współpracować z każdą grą, która będzie wykorzystywała czasowe wygładzanie krawędzi (TAA). Jeśli informacja się potwierdzi, to DLSS w trzeciej wersji może się o wiele bardziej spopularyzować w grach niż obecnie.

Nowa generacja Ampere ma również przynieść rozwiązanie o nazwie NVCache, będący pewnego rodzaju odpowiednikiem HBCC z kart graficznych AMD Vega. Docelowo NVCache ma rozbudować podsystem VRAM poprzez wykorzystanie pamięci pochodzącej z RAM oraz dysku SSD. Nie zabraknie także nowej generacji RTX Voice (obecna iteracja określana jest jako wersja beta) oraz usprawnionego NVENC, który będzie obsługiwał rozdzielczość 8K przy 60 FPS wraz z wykorzystaniem kodeków H.264 oraz H.265 (HEVC). W nowej generacji kart graficznych NVIDIA Ampere podwojona ma również zostać ilość pamięci cache L2, a dodatkowo zegary rdzenia na poziomie przynajmniej 1900 MHz mają stać się domyślnymi wartościami.

Według najnowszych informacji, już GeForce RTX 3060 dzięki znaczącemu powiększeniu ilości rdzeni Tensor oraz RT ma osiągać wydajność w Ray Tracingu na poziomie GeForce RTX 2080 Ti. Po raz kolejny możemy więc usłyszeć o tym, że Ampere największy skok wydajności przyniesie właśnie w obszarze Ray Tracingu (Ampere oczywiście w pełni będzie korzystać z bibliotek DirectX 12 Ultimate) oraz DLSS. Źródło podaje także, że NVIDIA nie planuje znacząco powiększać ilości pamięci VRAM, o czym też już wcześniej mogliśmy usłyszeć. Dla GeForce RTX 3080 przewidywane jest 10 GB pamięci VRAM GDDR6, podczas gdy dla GeForce RTX 3080 Ti - 12 GB. Dzięki przejściu na niższy proces technologiczny poprawie ulegnie także sama efektywność energetyczna. Nie pozostaje nam nic innego jak wyczekiwać 14 maja, kiedy to usłyszymy pierwsze oficjalne informacje o architekturze Ampere.

