NVIDIA GeForce GTX 1650 - popularna karta graficzna ma niebawem bazować na rdzeniu TU106

GeForce GTX 1650 raczej nigdy nie uchodził za wymarzoną kartę graficzną dla graczy - w końcu już od momentu premiery jest to jedynie podstawowy układ dla oszczędnych. Z biegiem czasu okazało się jednak, że jednostka zyskała całkiem sporą popularność, czego dowodem było pierwsze miejsce na liście najczęściej używanych GPU przez użytkowników Steama. Mimo tego, że w sklepach pojawiło się wiele nowszych, także tanich kart, to jednak nic nie zapowiada kresu popularności GTX-a 1650.

Według raportu Board Channels kończą się zapasy procesora graficznego NVIDIA TU117. Rdzeń ten był najniżej pozycjonowany w rodzinie Turing i od początku bazowały na nim karty GTX 1650, jednak z biegiem czasu okazało się, że można go łatwo zastąpić mocniejszym TU116. Co więcej, teraz wygląda na to, że niebawem w sklepach zaczną pojawiać się warianty oparte na TU106, który występuje w znacznie wydajniejszej karcie GeForce RTX 2060. Jasne jest, że konieczne będzie modyfikacja specyfikacji (np. redukcja rdzeni CUDA do liczby 896), by osiągnąć wydajność typową dla GTX-a 1650. Efektem ubocznym może jednak okazać się nieco zwiększony apetyt na energię elektryczną.

Można łatwo wywnioskować, że karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 nie zniknie szybko z rynku. Do tej pory powstało już kilka różnych wersji tego układu (np. także z pamięciami GDDR5 i GDDR6), a kolejny wariant z rdzeniem TU106 tylko potwierdza, że ciągle jest spore zapotrzebowanie na tę jednostkę. Póki co nie wiemy, kiedy należy spodziewać się nowych GTX-ów 1650 w sklepach. Nie jest też jasne, jaki typ pamięci VRAM otrzymają te karty. Pierwszych egzemplarzy powinniśmy wypatrywać na rynku chińskim. Niewykluczone, że po pewnym czasie trafią także do Europy.

Źródło: BoardChannels, VideoCardz