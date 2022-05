NVIDIA GeForce GTX 1630 - poznaliśmy nową datę premiery nadchodzącej karty graficznej z niższej półki

NVIDIA i AMD powoli żegnają się z aktualną generacją kart graficznych. Za rogiem widać już pierwsze ślady nowych architektur Ada i RDNA3, jednak nim nadejdzie ich pora, producenci mają w planach zaprezentować coś dla tych, którzy posiadają procesor bez iGPU i szukają jak najtańszej jednostki zdolnej do wyświetlania pulpitu. Przecieki wskazują, że Czerwoni chcą zaprezentować kolejną kartę bazującą na rdzeniu Navi 24 - będzie nią zapewne Radeon RX 6300. Zieloni natomiast raczej dadzą sobie już spokój z rdzeniami Ampere - dotychczasowe informacje mówią nam, że nadchodzi GeForce GTX 1630 oparty na starszej architekturze Turing. Dziś wiemy już wszystko o tej jednostce.

NVIDIA GeForce GTX 1630 z pewnością nie będzie układem dla graczy. Pozostaje nam więc liczyć na dobrą dostępność i adekwatną cenę. Premiera układu ma się odbyć już 15 czerwca.

Jak informuje serwis VideoCardz, NVIDIA przekazała właśnie swoim partnerom nowe informacje na temat premiery układu GeForce GTX 1630. Początkowo podawano, że odbędzie się ona 31 maja, jednak wygląda na to, że debiut został przesunięty o nieco ponad dwa tygodnie i odbędzie się ostatecznie 15 czerwca. W poniższej tabelce w oczy rzuca się jedynie adnotacja "on-shelf", co oznacza, że media raczej nie uraczą nas wtedy recenzjami tej karty (chyba, że znajdą się redakcje, które zdobędą model na własną rękę). Możliwe, że karta graficzna dostępna będzie tylko w wybranych rejonach.

NVIDIA GeForce GTX 1630 z pewnością nie będzie układem dla graczy, i to nawet tych najmniej wymagających. Całość ma bazować na układzie TU117-150 z zaledwie 512 jednostkami CUDA i 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps (64-bit). Specyfikacja sugeruje nam, że nowy model będzie niemal dwa razy wolniejszy od niegdyś popularnego GTX-a 1650, a to skłania nas ku zdaniu, że GTX 1630 wydajnościowo przegra także ze stareńkim GeForce GTX 1050 Ti bazującym na rdzeniu GP107 (Pascal). Z ostatecznym werdyktem ws. nadchodzącego Turinga warto się jednak wstrzymać do momentu premiery - kluczem będzie przede wszystkim dostępność i cena.

