Nowy Mass Effect powstaje na silniku Unreal Engine 5. BioWare może wkrótce całkowicie porzucić Frostbite

Nieco ponad rok temu studio BioWare potwierdziło, że rozpoczęto prace nad nową częścią sagi Mass Effect. Podczas gali The Game Awards w 2020 roku opublikowano tajemniczy zwiastun, który sugeruje wykorzystanie wątków zarówno z oryginalnej trylogii jak również pobocznej odsłony nazwanej Andromeda. W tym roku z kolei podczas "N7 Day", czyli święta wszystkich fanów Mass Effect, studio opublikowało nowy concept-art, przedstawiający olbrzymi krater przypominający wyglądem Getha. Choć sama fabuła z pewnością jeszcze długo będzie okryta sekretami, poznaliśmy inny szczegół dotyczący produkcji. BioWare bowiem potwierdza, że nowy Mass Effect nie będzie przygotowany na silniku Frostbite, tak jak miało to miejsce w przypadku Dragon Age Inkwizycji, wspomnianej Andromedy czy Anthem.

Brenon Holmes, jeden z producentów w studiu BioWare, który odpowiada za nowego Mass Effecta, opublikował na Twitterze informację, w której informuje o poszukiwaniu programistów mających doświadczenie z silnikiem Unreal Engine 4 oraz 5. W poście znalazła się informacja, że praca związana jest z nową częścią Mass Effect. Już od kilku miesięcy plotkowano o przejściu BioWare z Frostbite na nową wersję Unreal Engine, co miałoby znacząco ułatwić zaprojektowanie gry. Wpis głównego producenta właściwie potwierdza w 100% owe doniesienia.

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine