Nowe monitory firmy iiyama z serii Black Hawk. Bardzo przystępne cenowo modele, które skierowano dla graczy

Wśród monitorów dla graczy pojawiły się właśnie bardzo ciekawe propozycje od japońskiej firmy iiyama. Nowości wchodzą w skład serii Black Hawk i charakteryzują się bardzo wysokim odświeżaniem oraz całkiem korzystną ceną. Na dodatek mamy do czynienia z niskim czasem reakcji i panelami IPS. Modele z oznaczeniem GB mogą liczyć na podstawę z regulacją wysokości. Wszystkie zaprezentowane monitory obsługują technologię synchronizacji obrazu AMD FreeSync z LFC.

Japoński producent monitorów iiyama wprowadził do oferty cztery nowe modele, które wyróżniają się swoimi parametrami oraz korzystnymi cenami. Wszystkie oparte są o panel IPS ze 100 Hz odświeżaniem.

Zaktualizowana oferta monitorów z serii Black Hawk obejmuje cztery modele, które wymieniono w tabeli poniżej. Tak jak wspomniano, mamy do czynienia z panelami IPS, które wyróżniają się aż 100 Hz odświeżaniem oraz czasem reakcji na poziomie 1 ms (MPRT). Do dyspozycji mamy modele w rozmiarach od 21,5" do 27". Największy z nich może się poszczycić rozdzielczością QHD, natomiast pozostałe charakteryzuje standardowe 1920 x 1080 px. Jasność szczytowa jest tylko przyzwoita, albowiem mówimy tu o wartości 250 nitów.

iiyama G-Master G2245HSU-B1 iiyama G-Master G(B)2445HSU-B1 iiyama G-Master G(B)2745HSU-B1 iiyama G-Master G(B)2745QSU-B1 Typ matrycy IPS Rozdzielczość 1920 x 1080 px (Full HD) 2560 x 1440 px (QHD) Rozmiar 21,5" 24" 27" 27" Odświeżanie 100 Hz Czas reakcji 1 ms (MPRT) Technologia synchronizacji obrazu AMD FreeSync z LFC Regulacja wysokości Nie Tylko w modelu GB (15 cm) Jasność szczytowa 250 nitów Głośniki 2 x 2 W Złącza wideo 1 x HDMI

1 x DisplayPort Cena 467 zł 497 zł

Wariant GB - 571 zł 597 zł

Wariant GB - - 697 zł 837 zł

Wariant GB - 897

Warto jeszcze raz wspomnieć, że spośród czterech modeli, trzy z dopiskiem GB mogą liczyć na podstawę, która umożliwia regulację wysokości (15 cm). Na pokładzie znajdziemy jeden port HDMI oraz jeden Display Port. W przypadku systemu audio mamy do czynienia z dwoma głośnikami, z których każdy ma moc 2 W. Największą zaletą omawianych monitorów jest jednak ich cena, wszak najtańszy model to koszt zaledwie 467 zł, natomiast sugerowana cena najdroższego wariantu to 897 zł. Modele iiyama G-Master G2745HSU-B1 Black Hawk, a także G-Master G2445HSU-B1 Black Hawk są już dostępne w sprzedaży. Natomiast na pozostałe musimy poczekać do drugiego tygodnia stycznia 2024 roku.

