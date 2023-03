Nowa platforma i procedura pomiarowa kart graficznych PurePC - Zmieniamy testy na jeszcze lepsze

Wiosenne porządki dotknęły redakcyjnej platformy testowej kart graficznych, która została odrobinę podkręcona względem poprzednika, co pozwoliło wyeliminować zdiagnozowane wcześniej bottlenecki. Wszystkie pomiary będą od teraz wykonywane zawsze przy włączonym Resizable BAR / AMD SAM (Smart Access Memory). Procedurę wzbogaciłem również o kilka nowych tytułów, a docelowo będzie rozbudowana jeszcze bardziej. Pierwsze efekty poczynionych zmian zobaczycie już niebawem, ponieważ przygotowuję sporo ciekawych materiałów, natomiast dzisiaj chciałem przybliżyć Wam szczegóły techniczne. Co zostało zmienione, jaki sprzęt i gry komputerowe wprowadziłem w wiosennej aktualizacji.

Nowa platforma testowa to jedno, a drugie to nowe gry w procedurze: Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales i The Callisto Protocol. Samych testów w ogólnym rozrachunku będzie zdecydowanie więcej.

Sercem platformy pomiarowej kart graficznych pozostaje procesor Intel Core i9-13900K, zapewniający topową wydajność w grach komputerowych. Jednostka została podkręcona do wartości 5600 i 4600 MHz (P-Core / E-Core) przy napięciu 1.275V i chłodzona jest zestawem AiO Endorfy Navis F360. Zastanawiałem się dłuższą chwilę nad hegemonem AMD Ryzen 9 7950X, który potrafi zdetronizować flagowca Intela, jednak po przeanalizowaniu wszystkich czynników zdecydowałem się zostawić LGA1700. Zostało to również podyktowane faktem, że platforma Intela pozwala wstawić znacznie szybsze pamięci RAM, które istotnie pomagają zmniejszyć ewentualny bottleneck ze strony procesora w miejscach pomiarowych.

Podkręconemu Intel Core i9-13900K towarzyszy zestaw pamięci DDR5 2x 16 GB G.Skill Trident Z5 RGB, którego bazowe ustawienia wynoszą 7200 MHz CL 34-45-45-115, ale zostały oczywiście poprawione. Częstotliwość modułów udało się ustabilizować na wartości 7600 MHz, natomiast opóźnienia ustawiłem na 36-46-46-98, optymalizując zarazem timingi drugiego i trzeciego rzędu. Planowałem wprawdzie wstawić DDR5 8000 MHz, jednak czas dostawy się znacznie przedłużył, a trzeba było jeszcze odbudować bazę wyników. Ostatecznie, taka kombinacja okazała się najszybsza ze wszystkich dostępnych platform i postanowiłem przystąpić do działania.

G.Skill Trident Z5 RGB 7200 MHz CL 34-34-34-115 podkręcone do 7600 MHz CL 36-46-46-104

Zmieniona została również płyta główna na wyczynowego ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Podkręcić procesora wyżej wprawdzie nie zdołałem, zresztą niewiele mógłbym ugrać ponad osiągnięte 5600/4600 MHz, jednak chipset Intel Z790 lepiej prowadzi pamięci od poprzednika. Właśnie dzięki przesiadce na ASUS ROG Maximus Z790 Apex ustabilizowałem pamięci na 7600 MHz CL 36-46-46-98 i docisnąłem tRFC / tWR / tRTP / tFAW / tCKE / tWL. Wybrana płyta główna ma jeszcze jeden bardzo użyteczny dodatek - przycisk do zwalniania blokady slotu PCI-Express, co pozornie może wydawać się błahostką, ale znacznie ułatwia codzienną robotę.

ASUS ROG Maximus Z790 Apex to płyta stworzona do overclockingu

Kto powiedział, że platforma do testowania kart graficznych nie potrzebuje... karty graficznej? Jak najbardziej potrzebuje, aby znaleźć najlepsze miejsca pomiarowe. Taką funkcję w naszym przypadku pełni MSI GeForce RTX 4090 Suprim X, będący topowym modelem w ofercie producenta. Jako ciekawostkę dodam, że karcie ustawiłem napięcie rdzenia na 950 mV oraz Power Limit ograniczyłem do 80%. Spowodowało to spadek poboru mocy z poziomu 390 W (DEF) do 315 W (UV) niebagatelnie wpływając na temperatury i kulturę pracy. Jakie to miało przełożenie na wydajność? W Wiedźmin 3: Dziki Gon (3840x2160 Ultra) różnica wynosiła 124 vs 120 klatek na sekundę, zatem MSI GeForce RTX 4090 Suprim X niewiele traci po undervoltingu.

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X to Jeden z najlepszych niereferentów na rynku

Jako magazyn danych wybrałem Lexar NM800 PRO 2 TB, chłodzony radiatorem dołączanym do płyty głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex, zapewniający nośnikowi optymalne temperatury. Całość napędza zasilacz SeaSonic Prime Titanium 1000 W, któremu podkręcony Intel Core i9-13900K nawet w połączeniu z GeForce RTX 4090 nie straszne. Monitora nie zmieniałem, wszak Philips M-Line 329M1RV (3840x2160 / IPS / 144 Hz) spisywał się znakomicie i trudno znaleźć sensowy zamiennik. Summa summarum, zmiany pozwoliły uzyskać świetne skalowanie w rozdzielczości 1920x1080 nawet na topowych GPU. Niedługo możecie się także spodziewać potężnego zbiorczego testu kart graficznych, jak również ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition i zaległych Intel ARC A750/A770. Zdecydowanie będzie co poczytać na PurePC.

Temperatury Intel Core i9-13900K OC chłodzonego Endorfy Navis F360 - Cyberpunk 2077

Metodyka pomiarowa zasadniczo nie ulegnie zmianie, więc wartości widoczne na wykresach będą zaokrąglane do całkowitych, natomiast procedura uzupełniona została nowymi grami - Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales i The Callisto Protocol. Stosunek tytułów testowanych w rasteryzacji względem ray tracingu wyniesie teraz 2:1, docelowo zatrzymując na proporcjach 12/6. Ograniczone zostaną jednak pomiary po podkręceniu, uwzględniające 3DMark i Cyberpunk 2077, ponieważ overclocking systematycznie traci na znaczeniu. Techniki skalowania obrazu NVIDIA DLSS i AMD FSR również będą testowane tylko w Cyberpunk 2077, bowiem regularnie publikujemy osobne artykuły poświęcone tym zagadnieniom.

Lexar NM800 PRO 2 TB załadowany w ~70% nadal spisuje się nienagannie