Konkurs EHA Reader Awards 2025 - Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 XT trafi do jednego z czytelników PurePC

EHA Reader Awards to jedna z największych inicjatyw, skupiająca się na wyborze najlepszych firm technologicznych oraz produktów z branży komputerowej przez Czytelników dziewięciu dużych, europejskich portali IT, należących do stowarzyszenia European Hardware Association. Jakiś czas temu uruchomiliśmy ankietę, w której wszyscy zainteresowani mogli oddawać głosy na, ich zdaniem, najlepsze firmy w branży. Choć na oficjalne wyniki jeszcze trochę poczekamy, dzisiaj przychodzimy z bardzo miłą informacją.

W tym roku, za wzięcie udziału w ankiecie EHA Reader Awards 2025, wylosowane osoby mogły wygrać karty graficzne. Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą jest Czytelnik PurePC.pl.

Ankieta EHA Readers Awards 2025, dotycząca preferencji zakupowych na rodzimym rynku została już zamknięta. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 19 maja 2025 roku, podczas ceremonii rozdania nagród w Courtyard Marriott Hotel w Nangang w trakcie trwania targów Computex 2025. Jednak już dziś możemy poinformować, że laureatem został czytelnik PurePC.pl (m**@**.pl). Z oczywistych względów nie podajemy tutaj pełnego adresu e-mail, jednak skontaktowaliśmy się z Marcinem i wkrótce trafi do niego jedna z kart graficznych Sapphire Radeon RX 9070 XT. Ze swojej strony gratulujemy wygranej i jednocześnie przypominamy, że rok wcześniej naszemu czytelnikowi udało się wygrać monitor - pozdrawiamy bamboocha :)

Źródło: PurePC