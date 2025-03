Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro - oficjalna prezentacja nowych smartfonów. Ciekawy wygląd, Snapdragon 7s Gen 3 i interfejs Glyph

Brytyjska firma Nothing oficjalnie zaprezentowała kolejną serię smartfonów - Phone (3a). Nowości mocno wyróżniają się swoim wyglądem, na który składają się całkiem oryginalne wyspy z aparatami, interfejs Glyph, a także przezroczysty tył pokryty w całości szkłem. Wydajność powinna być bardzo przyzwoita - jak na modele ze średniej półki. Ponadto spotkamy się z panelami AMOLED, systemem Android 15 z autorską nakładką, a producent zaoferuje nam kilka lat wsparcia.

Seria smartfonów Nothing Phone (3a) została przedstawiona, a pierwszy model jest już dostępny w przedsprzedaży. Oprócz cechy charakterystycznej, czyli interfejsu Glyph, możemy liczyć na przyzwoite podzespoły, intrygujący wygląd, a także całkiem akceptowalne ceny.

Oryginalnego wyglądu obu nowościom nie można odmówić. Na pokład nowej serii smartfonów od Nothing trafił chip Snapdragon 7s Gen 3, który będzie mógł pracować nawet z 12 GB pamięci RAM. Na froncie znajdziemy relatywnie spory, bo niemal 6,8-calowy panel flexible AMOLED, którego odświeżanie wynosi dość typowe w dzisiejszych czasach 120 herców. Moduły łączności bezprzewodowej należą do stosunkowo nowych, choć przydałoby się już Wi-Fi 6E. Pozostając przy tym aspekcie: tylko droższy model wspiera eSIM, aczkolwiek nie dla wszystkich będzie to przeszkodą w zakupie.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)

1 x 2,5 GHz Cortex-A720

3 x 2,4 GHz Cortex-A720

4 x 1,8 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Qualcomm Adreno 810 NPU Qualcomm Hexagon Pamięć RAM 8 lub 12 GB 12 GB Pamięć wbudowana 128 lub 256 GB 256 GB Wyświetlacz 6,77" flexible AMOLED, 2392 x 1080 px, 120 Hz

Panda Glass, 1 000 000:1, 10-bit

800 nitów (typowo), 3000 nitów (peak) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS SIM 2 x nano-SIM 2 x nano-SIM

Wsparcie dla eSIM Porty, złącza i sloty USB typu C Aparat przedni 32 MP (f/2.2, 1/3,44", 89 stopni) 50 MP (f/2.2, 1/2.76", 81,2 stopnie) Aparaty z tyłu 50 MP (f/1.88, 1/1.57", 84,5 stopnia, OIS, PDAF)

50 MP (f/2.0, 1/2.74", 49,5 stopnia, 2x zoom optyczny)

8 MP (f/2.2, 120 stopni) 50 MP (f/1.88, 1/1.56", 84,5 stopnia, OIS, PDAF)

50 MP (f/2.55, 1/1.95", 33,6 stopni, OIS, 3x zoom optyczny, 70 mm) | Sony LYT-600

8 MP (f/2.2, 120 stopni) Możliwości wideo 4K przy 30 FPS Akumulator 5000 mAh / 50 W Norma odporności IP64 Wymiary i waga 163,52 x 77,50 x 8,35 / 201 g 163,52 x 77,50 x 8,39 mm / 211 g System operacyjny Android 15 (NothingOS 3.1) Dodatkowe informacje Komora parowa o powierzchni 4500 mm2, Interfejs Glyph (26 stref), Antena 360 stopni Wsparcie Aktualizacje systemu - 3 lata

Poprawki bezpieczeństwa - 6 lat Przedsprzedaż 4 marca 2025 roku 11 marca 2025 roku Debiut 11 marca 2025 roku 25 marca 2025 roku Ceny 8/128 GB - 1569 zł

12/256 GB - 1779 zł 12/256 GB - 2049 zł



Od lewej: Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro

Przechodząc do wyspy z aparatami: wśród tych wyróżniają się jednostki oferujące 2-krotny zoom optyczny. Specyfikacja zestawu aparatów, jako całości, jest całkiem dobra. Szkoda jedynie, że chip nie wspiera nagrywania w 4K przy 60 FPS. Smartfony nie lubią za bardzo kontaktu z wodą, gdyż spełniają tylko normę IP64, gdzie w cenie ok. 1500 zł możemy się już spotkać nawet z IP69 (seria OPPO Reno13 - LINK). Interfejs Glyph jest tak naprawdę 26-strefowym podświetleniem z tyłu, które może nas informować o powiadomieniach, poziomie głośności i wielu innych rzeczach. Na plus zaliczyć trzeba również oferowane przez producenta wsparcie, które obejmuje trzy lata aktualizacji systemu, a także 6-letni okres, w którym zapewniane będą poprawki bezpieczeństwa. W przypadku chęci zakupu możemy się udać np. na oficjalną stronę producenta (przedsprzedaż).

Źródło: Nothing, Notebookcheck, Qualcomm