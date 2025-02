OPPO Reno13 - nowa seria smartfonów już w Polsce. Snapdragon 6 Gen 1 lub Dimensity 8350, ekrany AMOLED i Android 15

Nowa seria smartfonów od marki OPPO - tytułowa Reno13 - wkroczyła właśnie do sprzedaży w Polsce. Na start producent przygotował promocyjne ceny oraz mały gratis. Możemy liczyć na cztery modele, spośród których jeden przeznaczono wyłącznie na rynek europejski. Do wyboru otrzymamy chip od firmy Qualcomm lub MediaTek. Wszystkie warianty opierają się na panelach AMOLED, oferują pojemne akumulatory, a ich konstrukcje spełniają normę odporności IP69.

Nowe smartfony od marki OPPO wkroczyły do Polski. W skład rodziny Reno13 wejdą na naszym rynku cztery modele, które zostały wyposażone w ekrany AMOLED, całkiem pojemne akumulatory, a przy tym wspierają funkcje AI.

W przypadku omawianej serii OPPO Reno13 na naszym rynku dodatkowo wprowadzona zostaje odsłona FS, która różni się od wariantu F większą ilością pamięci RAM oraz tej wbudowanej, a przy tym obsługuje ona karty eSIM. Tak naprawdę na tych trzech aspektach różnice się kończą. Tańsze modele zaoferują nam układ Snapdragon 6 Gen 1, niemal 6,7-calowy panel Rigid AMOLED, dość leciwe moduły Wi-Fi oraz Bluetooth, a także ogniwo o pojemności 5800 mAh z obsługą ładowania o mocy 45 W. Plusem będzie też fakt, że nowości opierają się na najnowszej wersji Androida (15).

OPPO Reno13 F 5G OPPO Reno13 FS 5G OPPO Reno13 5G OPPO Reno13 Pro 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) MediaTek Dimensity 8350 (4 nm) Układ graficzny Qualcomm Adreno 710 (676 MHz) Arm Mali-G615 MC6 (1303 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X (2133 MHz) 12 GB LPDDR4X (2133 MHz) 12 GB LPDDR5X (3750 MHz) 12 GB LPDDR5X (4266 MHz) NPU Qualcomm Hexagon NPU 780 Pamięć wbudowana 256 GB UFS 3.1 512 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 512 GB UFS 3.1 Wyświetlacz 6,67" Rigid AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz

600 nitów (typowo), 1200 nitów (HBM), AGC DT Star2, 100% DCI-P3, 100% sRGB 6,59" AMOLED (Flexible), 2760 x 1256 px, 120 Hz

600 nitów (typowo), 1200 nitów (HBM), Corning Gorilla Glass 7i, 100% DCI-P3 6,83" AMOLED (Flexible), 2800 x 1272 px, 120 Hz

600 nitów (typowo), 1200 nitów (HBM), Corning Gorilla Glass 7i, 100% DCI-P3 Łączność Wi-Fi 5, BT 5.1, 5G, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS, A-GNSS Wi-Fi 6, BT 5.4, 5G, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS Wi-Fi 6E, BT 5.4, 5G, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS SIM 2 x Nano-SIM Nano-SIM, eSIM 2 x Nano-SIM Porty, złącza i sloty USB typu C

Slot na karty microSD USB typu C Aparat przedni 32 MP (f/2.4, FOV 82°) 50 MP (f/2.0, FOV 90°, AF) 50 MP (f/2.0, FOV 90°, AF) Aparaty z tyłu 50 MP (f/1.8, FOV 78°, AF, OIS)

8 MP (f/2.2, FOV 112°, EIS)

2 MP (f/2.4, FOV 89°) 50 MP (f/1.8, FOV 79°, AF, OIS)

8 MP (f/2.2, FOV 116°, EIS)

2 MP (f/2.4, FOV 89°) 50 MP (f/1.8, 1/1,56", FOV 84°, AF, OIS) | Sony IMX890

8 MP (f/2.2, FOV 116°, AF)

50 MP (f/2.8, AF, OIS, 3,5x zoom optyczny) Możliwości wideo 4K przy 30 FPS 4K przy 60 FPS Akumulator 5800 mAh / 45 W 5600 mAh / 80 W 5800 mAh / 80 W Norma odporności IP69 System operacyjny ColorOS 15.0 Wymiary i waga 162,2 x 75,05 x 7,76 mm (Grafitowy szary, pastelowy fiolet)

162,2 x 75,05 x 7,82 mm (Lśniący błękit) 157,9 x 74,74 x 7,24 mm (Biały)

157,9 x 74,74 x 7,29 mm (Niebieski) 162,73 x 76,55 x 7,55 mm Waga 192 g 181 g 195 g Cena MSRP 8/256 GB - 1399 zł 12/512 GB - 1699 zł 12/256 GB - 2799 zł 12/512 GB - 3399 zł Cena promocyjna (do 6 marca 2025 roku) - 12/512 GB - 1499 zł 12/256 GB - 2499 zł 12/512 GB - 2999 zł Gratis przy zakupie (do 6 marca 2025 roku) Słuchawki OPPO Enco Buds2 Pro

Droższe wersje mają na pokładzie układ MediaTek Dimensity 8350, który będzie mógł skorzystać z 12 GB pamięci RAM. W tych odsłonach pamięć wbudowana również opiera się na standardzie UFS 3.1, z kolei ekrany AMOLED chronione są przez szkło Corning Gorilla Glass 7i. Akumulatory będziemy mogli naładować dużo szybciej, a przy tym moduły łączności bezprzewodowej są o wiele nowsze (nadal w przypadku Wi-Fi i Bluetooth). Wyższa cena wiąże się także z zastosowaniem ramek, które wykonano z aluminium klasy lotniczej. Wszystkie smartfony mogą być zanurzone w wodzie na głębokość do 2 metrów przez 30 minut, a nawet oferują specjalny Tryb Podwodny do zdjęć i wideo w takim scenariuszu. Na start przygotowano promocję opisaną w tabelce, a same nowości są już dostępne w wielu polskich sklepach internetowych.



OPPO Reno13 F 5G i Reno13 FS 5G



OPPO Reno13 5G i Reno13 Pro 5G

Źródło: OPPO, GSMArena