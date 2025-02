Znamy oficjalny wygląd smartfona Nothing Phone (3a). Premiera już niebawem - zapowiada się naprawdę ciekawie

Firma Nothing słynie z tego, że jej produkty wyróżniają się z tłumu swoim wyglądem i funkcjonalnością, a nierzadko oferowane są przy tym w przyzwoitych cenach (np. Nothing Phone (2a)). Aktualnie oczekuje się na premierę następnej serii smartfonów, która powinna się odbyć za nieco ponad tydzień (mowa bowiem o 4 marca 2025 roku). Wiemy już, jak prezentuje się jeden z jej przedstawicieli: Nothing Phone (3a). Przedsiębiorstwo dało także wgląd w proces jego tworzenia.

Smartfon Nothing Phone (3a) swoją premierę będzie miał 4 marca 2025 roku o godzinie 11:00. Jednak już teraz poznaliśmy jego oficjalny wygląd, a przy tym twórcy podzielili się tym, jak wyglądał proces jego (i nie tylko) tworzenia.

Mówiąc o smartfonach firmy Nothing z pewnością większość osób, która jest zaznajomiona z produktami tej marki, od razu widzi oczami wyobraźni interfejs Glyph. To właśnie on jest głównym wyróżnikiem wszystkich modeli. Nothing Phone (3a) oczywiście nie zostanie go pozbawiony, a i tym razem twórcy postawili na bardzo intrygujący wygląd. W mojej opinii smartfon prezentuje się naprawdę dobrze, choć oczywiście jest to mocno subiektywna kwestia. Z poniższego wideo możemy się dowiedzieć, że proces projektowania smartfona jest całkiem wymagający i w jego trakcie tworzonych jest wiele wersji, z których tylko jedna okaże się tą ostateczną. Nie jest to rzecz jasna zbyt zaskakujące, natomiast samo przedstawienie wszystkiego od środka jest ciekawe.

Wyspa aparatów w Nothing Phone (3a) jest mocno wystająca, ale dobrze współgra z designem tego modelu. Na jej pokładzie znajdziemy główną jednostkę od Sony, która zaoferuje trzykrotny zoom optyczny oraz optyczną stabilizację obrazu. Obok niej znalazła się kolejna 50 MP kamera z OIS, a także 8 MP aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu także znajdzie się 50 MP oczko. W kwestii wydajności będziemy mogli liczyć na procesor od firmy Qualcomm. Całe plecki zostały pokryte szkłem. Producent nie zdradził jednak specyfikacji, więc na oficjalne informacje w tej kwestii musimy poczekać do czasu prezentacji.

