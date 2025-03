Nothing Phone (2a) Plus - ulepszony smartfon wkracza do sprzedaży. Jest tylko trochę lepiej, ale za to o wiele drożej

Na początku marca 2023 r. firma Nothing wprowadziła do oferty tańszą odsłonę smartfona, który tak jak pozostałe mógł skorzystać z interfejsu Glyph. Nothing Phone (2a), bo o nim mowa, sprzedał się naprawdę dobrze i do dziś cieszy się całkiem dobrą opinią. Marka założona przez Carla Peia postanowiła więc zaoferować ulepszoną wersję, która miała zapewnić lepszą wydajność. Na rynku pojawił się więc nowy model, który nie różni się za bardzo od poprzednika, ale za to kosztuje więcej.

Nothing Phone (2a) to smartfon, który względem poprzednika prawie niczym się nie różni, ale za to trzeba za niego więcej zapłacić. Cóż... tak naprawdę tylko tyle można o nim powiedzieć.

Nowość od firmy Nothing przynosi za sobą tak naprawdę głównie wyższą cenę. Nothing Phone (2a) Plus ma co prawda nieco lepszy procesor od swojego poprzednika, ale różni się on tak nieznacznie, że w codziennym użytkowaniu zapewne nie zauważymy żadnej zmiany. Możemy przy tym liczyć na 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Na froncie znalazł się ten sam 6,7-calowy panel AMOLED o całkiem przyzwoitych parametrach. W kwestii łączności bezprzewodowej raz jeszcze smartfon nie ma się czego wstydzić. Minusem dla niektórych osób będzie za to złącze USB typu C w standardzie 2.0.

Nothing Phone (2a) Nothing Phone (2a) Plus Procesor Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm)

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

6 x 2,0 GHz Cortex-A510 Mediatek Dimensity 7350 Pro (4 nm)

2 x 3,0 GHz Cortex-A715

6 x 2,0 GHz Cortex-A510 Układ graficzny Mali-G610 MC4 Pamięć RAM 8/12 GB 12 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB 256 GB Wyświetlacz 6,7" 2412 x 1080 px, AMOLED, 120 Hz

HDR10+, 1300 nitów, Gorilla Glass 5 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C Norma odporności IP54 Aparaty tylne 50 MP (f/1.88, OIS, 1/1.56")

50 MP (f/2.2, 114 stopni, 1/2.76") 50 MP (f/1.88, OIS, 1/1.57")

50 MP (f/2.2, 114 stopni, 1/2.76") Aparat przedni 32 MP (f/2.2, 1/2.74") 50 MP (f/2.2, 1/2.76") Akumulator 5000 mAh / 45 W 5000 mAh / 50 W Wymiary i waga 161,74 x 76,32 x 8,55 mm / 190 g 161,7 x 76,3 x 8,5 mm / 190 g System operacyjny Android 14 (Nothing OS 2.6) Dostępność Marzec 2023 10 września 2024 roku Aktualna cena 8/128 GB - 1329 zł

12/256 GB - 1599 zł 12/256 GB - 1999 zł

Konstrukcja po raz kolejny spełnia normę IP54 i ma niemal identyczny zestaw aparatów z tyłu. Z przodu natomiast oddano do dyspozycji kamerę o wyższej rozdzielczości. Akumulator to ogniwo o pojemności 5000 mAh, które tym razem naładujemy z nieco większą mocą. Wymiary zapewne również są takie same co w poprzedniku, natomiast firma Nothing postanowiła podać mniej dokładne wartości. Tak więc za trochę lepszy procesor, poprawiony (choć nieznacznie) zestaw aparatów i nieco szybsze ładowanie musimy sporo dopłacić, a jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że model Nothing Phone (2a) w wersji 12/256 GB można kupić już za 1499 zł, to dopłata wyniesie 500 zł. Czy warto więc zdecydować się na zakup? Tu każdy musi już sam sobie odpowiedzieć.

Źródło: Nothing