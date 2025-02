Nothing Phone (2a) Plus - premiera smartfona z układem Dimensity 7350 Pro. Lider opłacalności z ulepszoną specyfikacją

Firma Nothing działa już od paru ładnych lat i do tej pory wypuściła tylko kilka smartfonów. Przyjęliśmy zatem, że nie ma co spodziewać się z jej strony częstych i niezbyt potrzebnych pokazów urządzeń, jednak nasz pogląd na ten temat zaburza nieco najnowsza premiera Nothing Phone'a (2a) Plus. Jak się okazuje, mamy tu do czynienia ledwie z delikatnie odświeżonym Nothing Phonem (2a), który przecież po dziś dzień pozostaje niezwykle opłacalnym średniakiem.

Póki co Nothing Phone'a (2a) Plus nie znajdziemy na sklepowych półkach w rodzimych sklepach. Producent ma ogłosić zwiększoną dostępność tego modelu we wrześniu tego roku.

Czym wyróżnia się nowy model w porównaniu do wersji bez dopisku Plus? Producent chwali się przede wszystkim nowym procesorem. Całość zasilana jest przez platformę MediaTek Dimensity 7350 Pro (2x Cortex-A715 @ 3,0 GHz + 6x Cortex-A510 @ 2,0 GHz), która powinna być o 10% szybsza od Dimensity 7200 Pro. Co więcej, układ Mali-G610 MC4 pracuje tutaj z taktowaniem 1,3 GHz, a to oznacza o 30% większą wydajność w zastosowaniach graficznych. Kolejna nowość to 50-megapikselowa przednia kamerka umożliwiająca nagrywanie wideo 4K@30fps. Warto też dodać, że Nothing Phone (2a) Plus występuje wyłącznie w wersji pamięciowej 12+256 GB i powinien ładować się szybciej niż "zwykły" Nothing Phone (2a) - obsługuje bowiem technologię ładowania 50 W.

Nothing Phone (2a) Plus Nothing Phone (2a) Wyświetlacz 6,7 cala, AMOLED, 2412 x 1084 pikseli, 120 Hz

Corning Gorilla Glass 5 Aparat główny 50 MP, f/1.88, OIS, EIS - główny

50 MP, f/2.2, 114˚- ultraszerokokątny Aparat przedni 50 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2 CPU MediaTek Dimensity 7350 Pro MediaTek Dimensity 7200 Pro GPU Mali-G610 MC4 (1,3 GHz) Mali-G610 MC4 (1 GHz) Pamięć 12 GB RAM

256 GB pamięci wew.

MicroSD: brak 8 GB / 12 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wew.

MicroSD: brak Akumulator 5000 mAh

ładowanie przewodowe 50 W 5000 mAh

ładowanie przewodowe 45 W System Android 14 z Nothing OS Inne czytnik linii papilarnych pod ekranem, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Dual SIM obudowa IP54, NFC, interfejs Glyph Wymiary 161,74 x 76,32 x 8,55 mm Masa 190 g Cena 399 funtów

(polska cena nie jest jeszcze znana) 8+128 GB - 1499 zł

12+256 GB - 1699 zł

Poza tym trudno znaleźć w specyfikacji jakichś dodatkowych ulepszeń - wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z tą samą konstrukcją zawierającą podwójny aparat 50 + 50 MP, baterię 5000 mAh, system podświetlenia Glyph czy 6,7-calowy ekran AMOLED. Smartfon został wyceniony na 399 dolarów / 399 funtów i gdyby debiutował właśnie w Polsce, prawdopodobnie pisalibyśmy o cenie w okolicach 2000 zł. Póki co jednak Nothing Phone'a (2a) Plus nie znajdziemy na sklepowych półkach w rodzimych sklepach. Producent ma ogłosić zwiększoną dostępność tego modelu we wrześniu tego roku.

Źródło: Nothing, GSMarena