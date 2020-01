MSI Creator 17 - pierwszy na świecie laptop z ekranem Mini LED

Firma MSI przywiozła na targi CES w Las Vegas różne urządzenia: notebooki, gotowe desktopy czy peryferia komputerowe. O gamingowych propozycjach w postaci laptopów GE66 Raider oraz GS66 Raider już pisaliśmy, natomiast w obrębie urządzeń mobilnych pozostał jeszcze jeden model, wart zainteresowania. MSI Creator 17, bo o nim mowa, przygotowany został jako sprzęt do pracy z grafiką i jest rozwinięciem mobilnych stacji roboczych od tajwańskiego producenta. To co go przede wszystkim wyróżnia to zastosowanie ekranu typu Mini LED ze wsparciem dla HDR - w tym wypadku otrzymujemy certyfikat VESA DisplayHDR 1000, co oznacza że szczytowa jasność zastosowanej matrycy sięga 1000 nitów.

MSI na targi CES w Las Vegas przywiózł notebooka Creator 17 (który jest zupełnie innym modelem niż dostępny obecnie Creator 17M). Niestety, choć producent pokazał swoje nowe urządzenie, nie zdradził prawie nic na temat zastosowanych podzespołów. W przypadku procesorów spodziewamy się jednak układów 10 generacji Intel Comet Lake-H. W przypadku kart graficznych otrzymamy najprawdopodobniej dedykowane karty NVIDIA GeForce RTX 20x0. Tym czym producent się chwali to zastosowany ekran - jako pierwsza firma wykorzystała 17,3" panel typu Mini LED z 240 niezależnymi strefami wygaszania oraz bardzo wysoką jasnością szczytową wynoszącą 1000 nitów. Nie brakuje także 100-procentowego odwzorowania przestrzeni barw DCI-P3. Bez wątpienia taka matryca przysłuży się do pracy nad grafiką oraz obróbką zdjęć czy filmów.

Ze względu na to, że firma jako pierwsza zastosowała ekran Mini LED w laptopie, notebookowi już została przyznana nagroda "Digital Imaging or Photography" w trakcie odbywających się właśnie targów CES. Wiemy, że sprzęt zostanie z pewnością wyposażony w port Thunderbolt 3 oraz szybki czytnik kart pamięci SD z obsługą kart UHS-III o prędkości do 624 MB/s. Na więcej szczegółów dotyczących cen czy specyfikacji musimy jeszcze poczekać, ponieważ MSI nie chwali się tym w Las Vegas.

