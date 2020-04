ASUS fabrycznie nakłada ciekły metal w laptopach z serii ROG

Jeszcze 10 lat temu laptopom daleko było do komputerów stacjonarnych, a wśród wielu osób panowało przekonanie, że do grania nadaje się wyłącznie zwykły "piecyk" lub konsola. Teraz o ile tylko dysponujemy odpowiednio grubym portfelem bez problemu dostaniemy przenośne maszyny, które wydajnością zawstydzą nie jeden komputer domowy. Dla wielu ważne są jednak też temperatury i kultura pracy, a te zawsze były słabą stroną laptopów. Nic więc dziwnego, że sporo entuzjastów decydowało się na wymianę zwykłej pasty termoprzewodzącej na ciekły metal. ASUS posłuchał głosu ludu i postanowił zacząć stosować samemu takie rozwiązanie w urządzeniach z serii Republic of Gamers.

Zależnie od zastosowanego procesora oraz rozbudowania układu chłodzenia mowa podobno o temperaturach niższych o 10 do 20°C.

Dzisiaj prezentowane były nowe układy mobilne od Intela oraz NVIDII, a wielu producentów chwaliło się swoimi laptopami w nie wyposażonymi. Tajwański gigant w postaci ASUSa zaskoczył nas jeszcze jedną nowiną - w konstrukcjach z serii Republic of Gamers zwykła pasta termoprzewodząca zostania zastąpiona ciekłym metalem, a dokładniej Thermal Grizzly Conductonaut. Ma to pozwolić na obniżenie temperatur nawet o 10 do 20°C, a tym samym zapewnić wyższą kulturę pracy oraz stabilniejsze zegary procesora. Nie są to puste słowa, bowiem wielu entuzjastów robiło to do tej pory na własną rękę. Tajwańczycy po prostu postawili zaoferować to od razu po wyjęciu laptopa z pudełka.

ASUS pracował przez ostatnie miesiące nad procesem automatycznego nakładania ciekłego metalu na rdzeń procesora. Było to przeprowadzane w tajemnicy zarówno przed Intelem, jak i Thermal Grizzly. Finalna wersja procesu podzielona jest na trzy etapy. W pierwszym mowa o ruchomym ramieniu z gąbęczką zanurzoną w ciekłym metalu, która przesuwa się po CPU dokładnie 17 razy, symulując ruchy ludzkiej ręki. Następnie kolejne ramię wyposażone w strzykawkę i pompkę ze stali nierdzewnej (by wyeliminować reagowanie z ciekłym metalem) dozuje dodatkowe dwie niewielkie krople środka, które w finalnym etapie rozprowadzane są po procesorze poprzez dociśnięcie układu chłodzenia do płyty głównej.

Ilość Thermal Grizzly Conductonaut wyliczana jest tak, by zmaksymalizować wydajność w przekazywaniu ciepła z CPU do radiatora, ale również by zminimalizować ryzyko wycieku. Dla wielu konsumentów liczy się z pewnością fakt, że cały proces ma miejsce w fabryce. Tym samym zdejmowane jest z użytkownika ryzyko utraty gwarancji czy ewentualnego uszkodzenia sprzętu podczas nakładania ciekłego metalu na własną rękę. A mimo wszystko zyskujemy niższe temperatury i wyższą kulturę pracy. Cały proces widoczny jest na filmie powyżej. ASUS ma zamiar stosować ciekły metal w laptopach z serii Republic of Gamers wyposażonych w procesory Intel Core 10. generacji, które powinny pojawić się w sklepach w drugim kwartale 2020 roku.

Źródło: ASUS