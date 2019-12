ADATA pokaże na targach CES notebooka oraz monitor do gier

Z pewnością firma ADATA jest znana czytelnikom PurePC - w końcu często opisywane są nowinki od tej firmy, a ponadto na łamach często można przeczytać testy pamięci RAM oraz dysków SSD. Obecnie firma z główną siedzibą w Tajpej zajmuje się właśnie sprzedażą modułów RAM oraz półprzewodnikowych dysków o całkiem niezłej relacji ceny do oferowanych możliwości. W przyszłym roku najwyraźniej producent chce dokonać większej ekspansji na inne rynki, na co wskazują pierwsze informacje dotyczące nadchodzących zapowiedzi z targów CES. ADATA zamierza bowiem zaprezentować zupełnie nowe produkty należące do gamingowej linii XPG. Pierwszym jest notebook, a drugie urządzenie to monitor.

Nadchodzący laptop ochrzczony zostanie nazwą XPG Xenia 15 i będzie wykorzystywał procesory Intel Core 9 generacji - mowa o 6-rdzeniowym i 12-wątkowym Core i7-9750H jak również 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Core i9 (choć tutaj nie wiemy dokładnie czy chodzi o zablokowany Core i9-9880H czy odblokowany Core i9-9980HK). Oprócz tego pojawią się układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti lub GeForce RTX 2070 Max-Q Design. W sieci pojawiło się tylko jedno zdjęcie prezentujące laptopa, ale z całkiem sporym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że sprzęt będzie bazował na kadłubku Clevo, który został odrobinę zmodyfikowany na potrzeby prezentacji logotypów marki XPG. Notebook będzie również wyposażony w nośnik SSD ADATA XPG SX8200 PRO.

Drugi sprzęt, który zostanie zaprezentowany na zbliżających się targach CES w Las Vegas to monitor XPG PHOTON, który zostanie wyposażony w 27-calowy ekran IPS. Rozdzielczość ekranu obecnie jest nieznana. Monitor cechuje się dość oryginalnym systemem montażu - zamiast tradycyjnej podstawy, urządzenie trzeba będzie przykręcić do biurka, a ponadto sprzęt będzie obsługiwał technikę Vivid Color Eye-Safe Display, dzięki której oczy mają się mniej męczyć podczas grania w nocy. Więcej szczegółów na temat monitora oraz notebooka poznamy już w przyszłym tygodniu, gdy rozpoczną się targi CES.

Źródło: KitGuru