Noctua prezentuje swoje pierwsze chłodzenia All-in-One. Na sklepową premierę trzeba będzie trochę poczekać

Noctua słynie z wysokiej jakości coolerów oraz wentylatorów, ale to nie wszystko. W ostatnich latach powstało nawet kilka kart graficznych od ASUS-a wykorzystujących jej systemy chłodzenia. Co ciekawe, mimo wielkiego doświadczenia i względnej popularności tej marki do tej pory w ofercie nie znalazło się miejsce dla hybrydowych zestawów All-in-One, jednak w niedalekiej przyszłości to się zmieni. Noctua zapowiedziała właśnie swoje pierwsze AiO.

Podczas targów Computex 2025 Noctua ogłosiła swoje wejście na rynek chłodzeń AiO, jednak rozczarowani będą ci, którzy liczyli na od razu gotowe propozycje od tego producenta. Na razie zapowiedziano, że w ofercie pojawią się trzy modele: jeden o szerokości 420 mm (3 wentylatory 140 mm), jeden 360 mm (3 wentylatory 120 mm) i jeden 240 mm (2 wentylatory 120 mm). Nie ustalono jeszcze dla nich żadnych oznaczeń. Mają bazować na platformie firmy Asetek (G8 V2). Jej patent na systemy AiO niedawno wygasł, a od lat nie wszczęto żadnych postępowań w sprawie jego naruszenia. Mając jednak na uwadze wydajność i niezawodność tych produktów, firma Noctua zdecydowała skupić się na ich udoskonalaniu.

Pokazano już, że oprócz trójwarstwowej izolacji akustycznej drgania pompy mają być redukowane za pomocą zintegrowanego tłumika masowego. Pompa może pracować w trzech profilach (cichy, zrównoważony i manualny), natomiast zastosowane wentylatory to NF-A14x25 G2 (140 mm) lub NF-A12x25 G2 (120 mm). Aby uniknąć hałasu powodowanego przez rezonans, wentylatory nie będą pracować z dokładnie taką samą prędkością. Jeśli natomiast chodzi o system montażu, wykorzystano znany już projekt SecuFirm2+, a zatem użytkownicy powinni uniknąć problemów z kompatybilnością. Niestety nie podano cen nowych zestawów chłodzenia. Zgodnie z zapowiedzią produkty powinny pojawić się na rynku dopiero w 1. kwartale 2026 roku.

Źródło: ComputerBase