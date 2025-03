Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition - cichy zasilacz o dużej mocy, który oferuje modularną konstrukcję i certyfikat 80 PLUS Titanium

Na rynku pojawił się efekt współpracy tajwańskiej firmy Seasonic oraz austriackiego przedsiębiorstwa Noctua. Pierwsza strona zajmuje się produkcją zasilaczy, natomiast druga skupia się na tworzeniu elementów chłodzenia podzespołów komputerowych. Nowością jest tytułowy zasilacz z serii PRIME TX, która wyróżnia się obecnością certyfikatu 80 PLUS Titanium. Całość została wykonana w taki sposób, żeby praca była jak najcichsza. Konstrukcja jest w pełni modularna.

Nowy zasilacz, który jest owocem współpracy firm Noctua i Seasonic, właśnie wkroczył do sprzedaży. Model ma nam zaoferować bardzo cichą pracę, w pełni modularną konstrukcję i wysoką sprawność poświadczoną certyfikatem.

Nowy zasilacz Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition oparto na konstrukcji ze specjalną kratką i wentylatorem Noctua NF-A12x25, które mają zapewnić niski poziom hałasu. Standardowa edycja, która nie mogła skorzystać z tych elementów, jest o ok. 8-10 db(A) głośniejsza. Przy 50% obciążeniu zasilacz działa całkowicie pasywnie, więc wentylator nie będzie pracował - jego prędkość obrotu będzie stopniowo zwiększana w miarę wzrostu temperatury (powyżej 25 stopni Celsjusza) lub obciążenia. Nawet przy pełnym obciążeniu hałas będzie wynosił tylko ok. 24 dB(A) - głośność bazowej odsłony w tym przypadku to ok. 34 dB(A) (mowa tutaj o temperaturze otoczenia do 25 stopni Celsjusza).

Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition Format ATX/EPS Wymiary 210 x 150 x 86 mm Wentylator Noctua NF-A12x25 Rozmiar wentylatora 120 mm Łożysko wentylatora SSO2 Przewidywany żywot wentylatora 150 tys. godzin Modularność W pełni modularny Zakres temperatur pracy Od 0 do 50 stopni Celsjusza MTBF przy 25 stopniach Celsjusza (z wyłączeniem wentylatora) 100 tys. godzin Certyfikaty 80 PLUS Titanium, Cybenetics ETA Titanium, Lambda A++ Moc 1600 W Przewody (grafika poniżej) 3 x CPU (8/4 piny), 700 mm

6 x PCIe (8/6 pinów), 750 mm

1 x MB (24/20 pinów), 610 mm

4 x SATA (4 złącza na przewód), 950 mm

1 x Molex (3 złącza na przewód), 690 mm

2 x 12V-2x6 (12+4 na 12+4 piny), 700 mm

1 x SATA 3.3 V (2 złącza na przewód), 550 mm Gwarancja 12 lat Cena 499 euro; 2240 zł

Całkowicie modularna konstrukcja powinna usatysfakcjonować wszystkich fanów marki Noctua także pod względem wyglądu, gdyż mocno nawiązuje on do produktów tej firmy. Obsługiwanym standardem ATX jest tu 3.1, więc możemy liczyć na złącze 12V-2x6, zamiast 12VHPWR. Przy okazji nie zabrakło wsparcia dla PCIe 5.1. Oczywiście w zestawie otrzymamy przewody (wszystkie zostały wymienione w powyższej tabeli oraz na grafice), które swoim stylem współgrają z całością. Trzeba również wspomnieć o 12-letnim okresie gwarancji. Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition jest już dostępny do kupienia w polskim sklepie Amazon, z kolei kwota zakupu wynosi 2240 zł.

Źródło: Noctua