Niższe ceny na procesory Intel, płyty główne, karty graficzne, pamięć RAM, zasilacze i dyski SSD. Promocja na hardware

Szukasz dobrych promocji? x-kom jak zawsze przychodzi z pomocą. Tym razem możesz skorzystać m.in. z oferty na komponenty, gdzie rabaty sięgają do 500 zł. Oprócz tego cały czas trwa akcja 100x100, gdzie 100 różnych produktów zostało przecenionych do 55%. Sprawdź także rabaty, z jakie przygotowano z okazji Intel Gamers Day. Marzy Ci się porządny upgrade komputera? A może chcesz zbudować go od zera? Właśnie wystartował promocja, dzięki której kupisz wszystko, czego potrzebujesz. Cała gama wysokiej klasy produktów czeka...

Niższe ceny na procesory Intel, płyty główne, karty graficzne, pamięć RAM, zasilacze, dyski SSD i inne komponenty. Promocja na hardware.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 15.10.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 1269 → 999 złotych

Przecena: 499 → 399 złotych

Przecena: 729 → 629 złotych

Przecena: 429 → 379 złotych

Przecena: 279 → 239 złotych

Karta graficzna AMD Sapphire Radeon RX 6700 XT PULSE 12GB GDDR6

Przecena: 1699 → 1549 złotych

Promocja 100x100

Kolejna promocja to znana klientom x-komu akcja 100x100 obejmująca 100 różnych produktów po 100 sztuk. Rabaty sięgają 55%, a w obniżonych cenach znajdziesz szeroką gamę asortymentu – słuchawki, torby i plecaki, akcesoria GSM czy zestawy z klawiaturą i myszką. W tym wypadku, kto pierwszy, ten lepszy, dlatego nie ma na co czekać. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100x100 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 10.10.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 599 → 459 złotych

Przecena: 1199 → 999 złotych

Przecena: 629 → 539 złotych

Przecena: 449 → 379 złotych

Przecena: 279 → 222 złotych

Intel Gamers Day w x-komie

Sprawdź także limitowane oferty, prezenty i rabaty przygotowane z okazji Intel Gamer Days. Podczas trwania akcji sprzęty idealne do grania kupisz w niższych cenach. Ponadto czeka na Ciebie prezent – przy zakupie wybranego procesora Intel Core, karty graficznej Intel ARC lub komputera G4M3R otrzymasz dwie gry w prezencie m.in. Assassin's Creed: Mirage. Promocje trwają do 15 października lub wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Bony na laptopy dla nauczycieli

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu

Źródło: x-kom