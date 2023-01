Niższe ceny na karty graficzne, pamięć RAM, płyty główne, dyski SSD i inne komponenty. Jest też promocja na laptopy w x-kom

W sklepach x-kom wciąż trwa akcja o nazwie Postanowienia noworoczne. Właśnie pojawiła się kolejna odsłona, w której tym razem można z atrakcyjnymi rabatami zakupić podzespoły komputerowe. Ceny obniżono nawet o 40%. Oprócz tego wciąż trwa promocja na laptopy, gdzie rabaty wynoszą do 1000 zł. Marzy Ci się złożenie wymarzonego komputera? A może chcesz po prostu udoskonalić ten, który już masz? Do tego niezbędne są odpowiednio dobrane komponenty. Podczas przygotowanej przez x-kom promocji zakupisz je z rabatem sięgającym nawet 40%. W promocji zakupisz między innymi karty graficzne, pamięci RAM, pojemne dyski SSD, czy wydajne systemy chłodzenia.

Niższe ceny na karty graficzne, pamięć RAM, płyty główne, dyski SSD i inne komponenty. W x-kom jest też promocja na laptopy.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty-2023 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 22.01.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu.

Przecena: 1899 → 1699 złotych

Przecena: 319 → 279 złotych

Przecena: 525 → 469 złotych

Przecena: 455 → 395 złotych

Przecena: 1959 → 1699 złotych

Przecena: 555 → 469 złotych

Przecena: 349 → 299 złotych

Laptopy nawet o 1000 zł taniej

Wciąż zwlekasz z rozpoczęciem swoich noworocznych postanowień? Podkręć tempo i zaopatrz się w nowego laptopa, którego w x-komie kupisz teraz nawet o 1000 zł taniej. Jak zawsze liczba sztuk i czas promocji są ograniczone, a osób z postanowieniami noworocznymi jest sporo, zatem nie zwlekaj i skorzystaj z tej oferty już teraz. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: laptopy-2023 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 17.01.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 2699 → 2399 złotych

Przecena: 2299 → 1799 złotych

Przecena: 2099 → 1849 złotych

Przecena: 3499 → 2999 złotych

Przecena: 3999 → 3699 złotych

Przecena: 3899 → 3499 złotych

Weź udział w konkursie i przeżyj wyjątkowo IEM 2023 w Katowicach

Na sam koniec zostawiliśmy specjalny konkurs, w którym możesz zgarnąć bilet Intel God Mode. Taki bilet to masa korzyści, które obejmują m.in. wyjątkowy Intel God Mode Badge, bilet premium, all inclusive, Swag bag, miejsce siedzące w Spodku, darmowe napoje, wejście na sesję autografową, dostęp do strefy SC2 premium i wiele innych atrakcji, o których możesz przeczytać na stronie konkursu. Aby wziąć udział w konkursie:

Kup procesor Intel Core 13. generacji lub komputer G4M3R z procesorem Intel Core 13. generacji. Zachowaj dowód zakupu. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i odpowiedz na pytanie: W jaką grę grałeś najwięcej na swoim pierwszym Intelu i dlaczego „to były czasy...”?

Promocja trwa od 16 stycznia 2023 roku do 29 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania produktów objętych promocją. Wybierzemy zwycięzcę w ciągu 4 dni od momentu, kiedy zakończymy konkurs. Pamiętaj, że jeśli bierzesz udział w konkursie – akceptujesz też jego regulamin.

Źródło: x-kom