NVIDIA GeForce RTX 5090 może otrzymać dwa złącza zasilania 12V-2x6. Jednak nie chodzi tylko o pobór mocy

Nowe topowe konsumenckie karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090 prawdopodobnie będą miały premierę podczas targów CES 2025 w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. W sieci, jak to zwykle bywa, pojawia się coraz więcej przecieków na temat nowych produktów od amerykańskiego producenta chipów. Mimo iż większość z nich zapewne można włożyć między bajki, to informacja o wyposażeniu topowej karty graficznej w dwa złącza zasilania 12V-2x6 może okazać się prawdziwa.

Nadchodząca karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 może zostać wyposażona w dwa złącza zasilania 12V-2x6, pomimo że parametr TGP (Total Graphics Power) ma nie przekroczyć 600 W.

Już jakiś czas temu na światło dzienne wyszły informacje, że NVIDIA finalizuje prace nad nowymi kartami graficznymi. Teraz jednak w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że NVIDIA GeForce RTX 5090 może zostać wyposażona w dwa złącza zasilania 12V-2x6. Oczywiście nie oznacza to, że nowe GPU, które ma zostać wykonane w procesie TSMC 4NP, będzie pochłaniało z gniazdka aż 1200 W. Wiele źródeł podaje, że TGP (Total Graphics Power) dla tej karty nie przekroczy 600 W. Zatem przyczyn implementacji takiego rozwiązania trzeba szukać w innych miejscach.

Zastosowanie dwóch złącz 12V-2x6, czyli ulepszonej wersji 12VHPWR, może wynikać ze względów bezpieczeństwa, a więc z podziału mocy na dwa konektory i zniwelowania skutków pików prądowych. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko przegrzania i stopienia złącz, o czym swego czasu sporo mówiono w mediach technologicznych. Dwa złącza 12V-2x6 mogą także sprzyjać niereferencyjnym wersjom kart graficznych, które mogą zaoferować wyższą wydajność kosztem większego zużycia energii. Byłoby to trudne do osiągnięcia przy jednym złączu zasilania, ze względu na limit mocy wynoszący 600 W dla pojedynczego konektora 12V-2x6. Niestety, wymaga to korzystania z zasilacza w standardzie ATX 3.0 lub ATX 3.1, bądź ATX 2.4 z odpowiednio dużą liczbą wiązek PCIe 6+2-pin, stosowanych w adapterach na nowy typ złącz.

Źródło: TweakTown