Nintendo Switch 2 ma zadebiutować już w styczniu. Nowa konsola będzie bardzo podobna do pierwszego Switcha

Do premiery kolejnej generacji konsol Xbox i PlayStation zostało pewnie jeszcze kilka lat, ale to nie oznacza, że na rynku mamy całkowitą nudę. Od niedawna w sklepach znaleźć można PlayStation 5 Pro, a już lada moment firma Nintendo powinna zaprezentować następcę Switcha. Tak się składa, że w sieci pojawiło się ostatnio mnóstwo informacji na temat tej konsoli. Mało tego, niektórzy zdradzili nam już w zasadzie wszystko na temat wyglądu urządzenia.

Szykuje nam się bardzo bezpieczny następca Switcha. Liczymy jednak, że Nintendo szykuje jakieś niespodzianki w postaci np. mocnej specyfikacji, nowych funkcji czy atrakcyjnej ceny konsoli.

Zacznijmy od nazwy konsoli. Jak wynika z tego wątku na Reddicie, Nintendo nie zamierzało kombinować i ostateczne oznaczenie to po prostu Switch 2. Jak ujawniła już firma dbrand (która przy okazji pochwaliła się projektem etui dla tego urządzenia), konsola będzie bardzo podobna do poprzedniego Switcha. Całość ma mieć 270 mm szerokości, 116 mm wysokości i 14 mm grubości. Jak więc widać, można oczekiwać nieco większych wymiarów, a to głównie z uwagi na nowy ekran. Pierwszy Switch ma 6,2-calowy panel, Switch OLED - 7-calowy wyświetlacz, natomiast nadchodzący Switch 2 ma wyróżniać się 8-calowym ekranem. Niestety, mowa tutaj o panelu LCD. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że producent zrekompensuje to porządnymi parametrami i niską ceną...

Z przecieków wynika również, że Switch 2 wcale nie wydaje się cięższy od poprzedników, ma nieco większe przyciski i drążki, dwa złącza USB-C, magnetyczne mocowanie dla joyconów i prawdopodobnie niezmienione gniazdo dla kartridżów. W sprzedaży ma pojawić się czarny i biały wariant kolorystyczny, choć mówi się jeszcze o kolorowej wersji nawiązującej do niewydanej jeszcze gry (możliwe, chodzi tu o Mario Kart 9). Reasumując, szykuje nam się bardzo bezpieczny następca Switcha. Liczymy jednak, że Nintendo szykuje jakieś niespodzianki w postaci np. mocnej specyfikacji, nowych funkcji czy atrakcyjnej ceny konsoli. Oficjalna zapowiedź Switcha 2 powinna odbyć się już w styczniu, a sklepowa premiera przewidziana jest na marzec 2025 roku.

