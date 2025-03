Nie masz pieniędzy na zakup wymarzonej rzeczy? Żaden problem: kup teraz, a zapłacisz później! - Nie daj się złapać w tę pułapkę

Zobaczyłeś na wystawie lub w reklamie pewną rzecz, która bardzo Ci się podoba, ale jej kupno nadwyrężyłoby Twój domowy budżet. Możesz odłożyć trochę pieniędzy, żeby kupić ją za jakiś czas, ale sklepy właśnie wyciągnęły do Ciebie swoje dłonie z propozycją: "Kup przedmiot już teraz, a spłatą będziesz się martwił później! Po co czekać, skoro możesz mieć wymarzoną rzecz w tym momencie?". Podejmując decyzje pod wpływem impulsu, często są one szkodliwe i ta może do takich należeć.

Sklepy zrobią dziś wszystko, żeby sprzedać jak najwięcej. Jednym z haczyków, na który nadal wiele osób daje się złapać, są odroczone płatności. Z produktu możesz korzystać już teraz, a spłatą nie musisz się przejmować, bo przecież "zapłacisz później". Często jednak taka decyzja może się źle skończyć.



fot. Pixabay (Preis_King)

Aktualnie na całym świecie trwa szał zakupowy. Nierzadko dajemy się skusić na promocję, choć ostatecznie okazuje się, że była to tylko iluzja, bo w porównaniu z ofertami z innych sklepów cena wcale nie była taka korzystna, a danej rzeczy tak naprawdę nawet nie potrzebowaliśmy. Firmy stosują różne metody, aby sprzedać jeszcze więcej produktów - jedną z nich są wspomniane odroczone płatności. Często sięgają po nie młode osoby, które nie mają jeszcze zdolności kredytowej, a z takiej oferty mogą skorzystać. Niestety zazwyczaj w takiej sytuacji nie bierze się pod uwagę prawdziwych kosztów - w tym wypadku oznaczają one to, że w rzeczywistości zaciągamy kredyt, który trzeba spłacić. Nawet jeśli termin minie za 30, czy też 45 dni, to nadal jest to dodatkowe zobowiązanie. „Kup teraz, zapłać później” brzmi na tyle dobrze, że część osób decyduje się na zakup więcej niż jednej rzeczy. Kiedy przychodzi okres spłaty, okazuje się jednak, że przekracza ona ich możliwości finansowe - a tutaj nie ma taryfy ulgowej: wziąłeś kredyt, to musisz go spłacić.

fot. Pixabay (nosheep)

Każdy dzień zwłoki to koszty, które przy zakupie nie przychodzą na myśl. Jeżeli nie będziemy w stanie spłacić danego zobowiązania, to możemy utracić swoją zdolność kredytową, a w nawet zostać wpisani do rejestru dłużników. Mimo wszystkich konsekwencji odroczone płatności tylko zyskują na popularności. Jak łatwo się domyślić, rekord pod względem korzystania z „Kup teraz, zapłać później” padł w Black Friday w 2023 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystartował właśnie z kampanią „Sprawdź, czy Cię stać”, która ma bardziej uświadomić wszystkich, z czym wiąże się skorzystanie z omawianej propozycji. Przed wzięciem na siebie takiego, czy innego zobowiązania finansowego, warto pamiętać o tym, że „kto się zapożycza, jest niewolnikiem tego, kto udziela pożyczki”.

Źródło: UOKiK, Ikona - Flaticon