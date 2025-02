Gry mobilne przynoszą twórcom gigantyczne zyski. Mikropłatności zdają się pożerać branżę coraz bardziej

Nie od dziś wiadomo, że gry mobilne potrafią przynosić twórcom większe zyski aniżeli pełnoprawne pecetowe produkcje. Wszystko przez obecne w nich mikropłatności, które umożliwiają graczom zakup cyfrowej waluty i przedmiotów w grze. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie są to kwoty - nawet w skali zaledwie jednego dnia. Okazuje się, że najpopularniejsze tytuły mogą zyskać nawet kilka milionów dolarów i to raptem w jeden dzień.

Mobilne gry okazują się dziś nawet bardziej zyskowne od pełnoprawnych pecetowych produkcji, które mają dużo większy budżet. Najwięksi "gracze" w tej branży są w stanie zarobić ponad miliard dolarów w niespełna rok.

Do omówienia tematu gier mobilnych posłużę się przykładem stosunkowo świeżej produkcji, jaką jest MonopolyGo! od studia Scopely. Zadebiutowała ona w kwietniu 2023 roku, a już 16 listopada twórcy ogłosili, że gra przyniosła im zysk w wysokości miliarda dolarów. Tym samym tytuł stał się rekordzistą w tej dziedzinie. Największy zysk gra przyniosła producentowi w grudniu 2023 roku, wszak dzienne przychody wynosiły średnio 4 mln dolarów (w niektóre dni osiągano nawet ponad 5 mln dolarów) a ostatecznie w całym miesiącu przełożyło się to na ponad 130 mln dolarów. Co warte odnotowania, w tamtym okresie gra zarabiała więcej od tytułów takich jak Honor of Kings, PUBG Mobile, Roblox, czy też Candy Crush Saga.

Przykład ten dobitnie pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w mobilnych produkcjach, mimo że większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Gracze z tego segmentu są dużo bardziej skłonni wydawać pieniądze, wszak zazwyczaj wydatki są podzielone na mniejsze kwoty, których tak bardzo się nie odczuwa. Cały mechanizm jest naprawdę dobrze skonstruowany i w pułapkę mikropłatności wpada coraz więcej osób. Nic dziwnego, że pojawiają się one w kolejnych produkcjach, gdyż taki zabieg po prostu się opłaca twórcom. Bardzo ciekawie prezentuje się jednak sytuacja wspomnianej gry MonopolyGo! Kiedy przejdziemy do Sklepu Google Play, to pierwsze opinie, jakie ujrzymy, będą bardzo negatywne. Mówią one o tym, że gra nastawiona jest wyłącznie na zysk. Nie przeszkadza to jednak zarabiać jej coraz więcej. Można więc uznać, że większość osób po prostu dała się złapać w pułapkę twórców. Tytuł nie traci na popularności i cały czas przynosi ogromne zyski. Daje to znak producentowi, że nie warto rezygnować z tego zabiegu, gdyż kilka osób napisze o swoim oburzeniu, natomiast większa część nie będzie dyskutowała, a po prostu zapłaci za elementy w grze (np. za dodatkowy rzut wirtualną kostką). I właśnie ten scenariusz powinien się jak najszybciej zmienić, choć wszystko wskazuje na to, że nie nastąpi to zbyt szybko...

Źródło: Game World Observer