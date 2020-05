Netflix: filmowe i serialowe premiery na 1 - 7 czerwca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Trzynaście powodów: Sezon 4 (Thirteen Reasons Why)

Opis: Uczeń liceum, Clay Jensen, zostaje uwikłany w tragiczne tajemnice, których początkiem jest samobójcza śmierć przyjaciółki.

Występują: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe

Światowa data premiery: 5 czerwca 2020

W Netflix od: 5 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Thirteen Reasons Why

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,8

Ocena na portalu Filmweb: 7,2

Venom

Opis: Kiedy Eddie Brock zdobywa moce symbionta, zmuszony jest uwolnić swoje alter-ego "Venoma", by ratować własne życie.

Występują: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

Światowa data premiery: 1 października 2018

W Netflix od: 2 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Venom

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: Chiny, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ocena na portalu Filmweb:

Dziewiąte Wrota (The Ninth Gate)

Opis: Nowojorski bibliofil dostaje zlecenie odnalezienia ściśle strzeżonych egzemplarzy satanicznej księgi pt. "Dziewięć wrót Królestwa Cieni".

Występują: Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin

Światowa data premiery: 25 sierpnia 1999

W Netflix od: 1 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: The Ninth Gate

Gatunek: Dramat, Horror, Kryminał

Kraj produkcji: Francja, Hiszpania, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Synalek (Mon poussin)

Opis: Nadopiekuńczy rodzice starają się pomóc swojemu nieporadnemu synowi po jego pierwszym zawodzie miłosnym.

Występują: Pierre-François Martin-Laval, Isabelle Nanty, Thomas Solivérès

Światowa data premiery: 28 czerwca 2017

W Netflix od: 1 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Mon poussin

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: 5,0

Ocena na portalu Filmweb: 5,5

Zapłata (Paycheck)

Opis: Michael pracuje dla wielkich korporacji. Przed otrzymaniem zapłaty musi poddawać się zabiegowi czyszczenia pamięci.

Występują: Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman

Światowa data premiery: 25 grudnia 2003

W Netflix od: 1 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Paycheck

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: Kanada, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,3

Ocena na portalu Filmweb: 6,6

Windykatorzy (Repo Man)

Opis: Windykator niespłaconych organów ulega wypadkowi, który z kata zamienia go w ofiarę korporacji. Rozpoczyna walkę przeciwko panującemu systemowi.

Występują: Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga

Światowa data premiery:

W Netflix od: 1 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Repo Man

Gatunek: 19 marca 2010

Kraj produkcji: Kanada, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,3

Ocena na portalu Filmweb: 6,7

Pełna lista premier Netflix w dniach 1 - 7 czerwca 2020:

1 czerwca 2020:

44 koty

Arnold

Bebe - świnka w mieście

Boku no Hero Akademia

Cocomelon

Daddy Cool

Dear My Friends

Dlaczego jesteśmy kreatywni?

Dzień Dobry TV

Dziewiąte wrota

Dzikość serca

Get a Job

Gliniarz z Beverly Hills

Gliniarz z Beverly Hills II

Gospodynie z klasą. Nowy Jork

Góra Dantego

Grease

Ich dwóch i Paryż

Igrzyska tytanów: Sezon 1

Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki

José José: Książę piosenki

Little Baby Bum: Przyjaciele z rymowanek

Marsjanie atakują!

Midnight Dinner

Midnight Dinner 2

Miss Agent 2: uzbrojona i urocza

Miś Goldy

My Shy Boss

Naga Broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga

Ostatni Władca Wiatru

Oszukać przeznaczenie 5

Oszukana

Pod pokładem

Podejrzani

Pozwany

Revolutionary Love

S.W.A.T.: Miasto w ogniu

Skok przez miotłę

Słodki listopad

Stary, kocham cię

Step up – Taniec zmysłów

Supergirl

Synalek

Szczury z supermarketu

Top Chef

Transformers

W rytmie hip-hopu

Weselne przeznaczenie

Windykatorzy

Wybawiciel

Z kamerą u Kardashianów

Za horyzontem

Zapłata

Złodziejaszki

Żony Atlanty

Żony Beverly Hills

Żony medycyny



2 czerwca 2020:

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Zimna wojna

Venom

Pełniejsza chata: Odcinki finałowe

Tru: Tęczowy ratunek



3 czerwca 2020:

Mistrzowie dyktand



4 czerwca 2020:

Hospital Playlist: Sezon 1

Czy mnie słyszysz?

BAKI: Saga Turnieju Stulecia



5 czerwca 2020:

Trzynaście powodów: Sezon 4

Porady różowej brygady: Sezon 5

Ostatni skok w historii USA

Choked: Money Talks



6 czerwca 2020:

Bliski mi wróg



7 czerwca 2020:

Healer

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6



Źródło: Netflix