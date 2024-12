Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 16 - 22 grudnia 2024 r. Wśród premier m.in. Smoczy Książę, Virgin River i Batalion 6888

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 16 - 22 grudnia 2024 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Droga Julii, Virgin River, Ferry 2, Batalion 6888 oraz popularna animowana seria dark fantasy - Smoczy Książę.

Droga Julii (Julia's Stepping Stones)

Opis: Julia Reichert, nagrodzona Oscarem twórczyni dokumentów, opowiada o czynnikach społecznych, ekonomicznych i osobistych, które wpłynęły na jej karierę filmową. Wspomina również o swojej edukacji oraz zainteresowaniu losem zwykłych ludzi i feminizmem.

Julia Reichert Światowa data premiery: 18 grudnia 2024 roku

18 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 18 grudnia 2024 roku

18 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Julia's Stepping Stones

Julia's Stepping Stones Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Smoczy Książę (The Dragon Prince) - Sezon 7

Opis: W finałowym sezonie Smoczego Księcia bohaterowie stają przed ostatecznym starciem. Powrót Aaravosa, znanego jako Upadła Gwiazda, i jego żądza zemsty grożą pogrążeniem świata w wiecznej ciemności. Ten epicki finał pełen magii i walki o przetrwanie wieńczy jedną z najdłuższych serii Netflixa oraz uwielbianą serię dark fantasy.

Jack De Sena, Paula Burrows, Sasha Rojen, Jesse Inocalla, Jason Simpson Światowa data premiery: 14 września 2018 roku

14 września 2018 roku Na Netflix od: 19 grudnia 2024 roku

19 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: The Dragon Prince

The Dragon Prince Gatunek: Animacja, Przygodowy, Akcja, Fantasy

Animacja, Przygodowy, Akcja, Fantasy Kraj produkcji: USA, Kanada

USA, Kanada Ocena na portalu IMDb: 8,3/10 (29 tys. ocen)

8,3/10 (29 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,9/10 (4,6 tys. ocen)

7,9/10 (4,6 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 86%

Virgin River - Sezon 6

Opis: Pogrążona w żałobie pielęgniarka Melinda Monroe postanawia zacząć od nowa i przeprowadza się z Los Angeles do malowniczego miasteczka Virgin River na północy Kalifornii. Szybko jednak odkrywa, że życie na prowincji nie jest tak idylliczne, jak się wydawało, a nowy początek niesie ze sobą niespodziewane wyzwania i szansę na miłość.

Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Benjamin Hollingsworth Światowa data premiery: 6 grudnia 2019 roku

6 grudnia 2019 roku Na Netflix od: 19 grudnia 2024 roku

19 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Virgin River

Virgin River Gatunek: Dramat, Romans

Dramat, Romans Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,4/10 (53 tys. ocen)

7,4/10 (53 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (11 tys. ocen)

6,7/10 (11 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 81% / 67%

Ferry 2

Opis: Po upadku swojego narkotykowego imperium Ferry Bouman odnalazł spokój i nowe życie z dala od brabanckiego półświatka. Jednak przeszłość nie pozwala o sobie zapomnieć, Ferry musi stawić czoła dawnej lojalności, niebezpiecznym znajomościom i decyzjom, które mogą zniszczyć jego nowo odnalezioną stabilizację.

Frank Lammers, Aiko Beemsterboer, Huub Stapel, Huub Smit, Monic Hendrickx Światowa data premiery: 20 grudnia 2024 roku

20 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 20 grudnia 2024 roku

20 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Ferry 2

Ferry 2 Gatunek: Thriller, Kryminalny, Akcja

Thriller, Kryminalny, Akcja Kraj produkcji: Belgia, Holandia

Belgia, Holandia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Batalion 6888 (The Six Triple Eight)

Opis: Batalion 6888 to wzruszający dramat oparty na prawdziwej historii, który przedstawia grupę 855 afroamerykańskich kobiet w armii USA podczas II wojny światowej. Zmagając się z dyskryminacją, stawiły czoła trzyletniemu zaległościom pocztowym, dostarczając ponad 17 milionów listów. Film Tylera Perry’ego ukazuje ich odwagę, niezłomność i walkę o równouprawnienie w trudnych czasach wojny.

Kerry Washington, Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson Światowa data premiery: 20 grudnia 2024 roku

20 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 20 grudnia 2024 roku

20 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: The Six Triple Eight

The Six Triple Eight Gatunek: Dramat, Wojenny, Historyczny

Dramat, Wojenny, Historyczny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 6,1/10 (116 ocen)

6,1/10 (116 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 64% / jeszcze brak

Źródło: Netflix