Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 9 - 15 grudnia 2024 r. Wśród premier m.in. Sto lat samotności i Kontrola bezpieczeństwa

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 9 - 15 grudnia 2024 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Sto lat samotności, La Palma, Za fasadą, Kontrola bezpieczeństwa oraz dokument Głos Makayli: List do świata.

Sto lat samotności (One Hundred Years of Solitude) - Sezon 1

W miasteczku Macondo, gdzie czas zdaje się stać w miejscu, siedem pokoleń rodziny Buendía toczy walkę ze swoim przeznaczeniem. W poszukiwaniu miłości i zapomnienia, każda z generacji zmaga się z własnymi błędami i nieuchronnym wpływem przeszłości. Występują: Gino Montesinos, Ruggero Pasquarelli, Eduardo De Los Reyes, Claudio Cataño

Gino Montesinos, Ruggero Pasquarelli, Eduardo De Los Reyes, Claudio Cataño Światowa data premiery: 11 grudnia 2024 roku

11 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 11 grudnia 2024 roku

11 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Cien Años de Soledad

Cien Años de Soledad Gatunek: Dramat, Historyczny, Fantasy

Dramat, Historyczny, Fantasy Kraj produkcji: Kolumbia

Kolumbia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Głos Makayli: List do świata (Makayla's Voice: A Letter to the World)

Makayla, czarnoskóra nastolatka z rzadką formą autyzmu, odnajduje sposób na komunikację dzięki terapii z tablicą liter. Jej "głos", pełen poezji i przemyśleń, staje się inspiracją i świadectwem siły różnorodności neurologicznej. Dokument to wzruszająca opowieść o wytrwałości i odkrywaniu własnego "ja". Występują: Makayla Cain, Portia Cue (narrator)

Makayla Cain, Portia Cue (narrator) Światowa data premiery: 11 grudnia 2024 roku

11 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 11 grudnia 2024 roku

11 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Makayla's Voice: A Letter to the World

Makayla's Voice: A Letter to the World Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 8,6/10 (15 ocen)

8,6/10 (15 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

La Palma - Miniserial

Rodzina podczas wakacji na wyspie La Palma musi stawić czoła groźbie katastrofy, gdy badaczka odkrywa oznaki nadciągającej erupcji wulkanu, mogącej wywołać niszczycielskie tsunami. Napędzany napięciem dramat o walce z żywiołem i próbą ocalenia bliskich. Występują: Thea Sofie Loch Næss, Anders Baasmo, Alma Günther, Ingrid Bolsø Berdal

Thea Sofie Loch Næss, Anders Baasmo, Alma Günther, Ingrid Bolsø Berdal Światowa data premiery: 12 grudnia 2024 roku

12 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 12 grudnia 2024 roku

12 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: La Palma

La Palma Gatunek: Dramat, Apokaliptyczny

Dramat, Apokaliptyczny Kraj produkcji: Norwegia

Norwegia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Za fasadą (No Good Deed) - Sezon 1

Trzy rodziny walczą o hiszpańską willę z 1920 roku, wierząc, że zmieni ich życie na lepsze. Jednak sprzedaż domu ujawnia bolesne sekrety właścicieli: Paula i Lydii, którzy próbują je ukryć przed wścibskimi kupującymi. Występują: Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Lisa Kudrow, Denis Leary

Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Lisa Kudrow, Denis Leary Światowa data premiery: 12 grudnia 2024 roku

12 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 12 grudnia 2024 roku

12 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: No Good Deed

No Good Deed Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Kontrola bezpieczeństwa (Carry On)

Wigilia na lotnisku zmienia się w koszmar, gdy młody agent TSA zostaje zaszantażowany przez tajemniczego podróżnego. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym agent musi zdecydować, czyje bezpieczeństwo postawić na pierwszym miejscu. Wśród występujących Dean Norris znany z roli Hanka Schradera w serialu Breaking Bad. Występują: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Dean Norris

Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Dean Norris Światowa data premiery: 13 grudnia 2024 roku

13 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 13 grudnia 2024 roku

13 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Carry On

Carry On Gatunek: Thriller, Akcja, Kryminalny

Thriller, Akcja, Kryminalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix