Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 2 - 8 grudnia 2024 r. Wśród premier m.in. Największy przekręt w historii i Black Doves

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 2 - 8 grudnia 2024 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Churchill na wojnie, Jutro i ja, Black Doves oraz dokument o kryptowalutach - Największy przekręt w historii.

Churchill na wojnie (Churchill at War) - Miniserial

Opis: Wciągający serial dokumentalny, który ukazuje kluczową rolę Winstona Churchilla podczas II wojny światowej, jego niezłomną strategię wojenną oraz wydarzenia, które ukształtowały go na idealnego przywódcę swoich czasów. Narracja oparta na jego własnych słowach pozwala zrozumieć, jak stał się jedną z najważniejszych postaci XX wieku.

Christian McKay, Langley Kirkwood, Martin Munro, Deon Lotz, Stephen Jennings Światowa data premiery: 4 grudnia 2024 roku

4 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 4 grudnia 2024 roku

4 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Churchill at War

Churchill at War Gatunek: Historyczny, Dokumentalny, Biograficzny

Historyczny, Dokumentalny, Biograficzny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Jutro i ja (Tomorrow and I) - Miniserial

Opis: Serial przenoszący widza do dystopijnej przyszłości Tajlandii, gdzie futurystyczna technologia wkracza w świat głęboko zakorzenionych tradycji. To historia o zderzeniu nowoczesności z odwieczną kulturą, ukazująca napięcia, moralne dylematy i przemiany społeczne, które redefiniują tożsamość narodu.

Luka Sero, Pakorn Chadborirak, Chananticha Chaipa, Pongsatorn Jongwilas Światowa data premiery: 4 grudnia 2024 roku

4 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 4 grudnia 2024 roku

4 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Anakhot

Anakhot Gatunek: Sci-Fi, Cyberpunk, Dramat

Sci-Fi, Cyberpunk, Dramat Kraj produkcji: Tajlandia

Tajlandia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Tamte święta (That Christmas)

Opis: Święta w Wellington-on-Sea zmieniają się w niezwykłą przygodę, gdy śnieżyca stulecia paraliżuje miasteczko, wprowadzając chaos w plany mieszkańców i samego Świętego Mikołaja. To opowieść o niespodziewanych wyzwaniach, solidarności i magii Bożego Narodzenia, która jest przepełniona pozytywnym humorem.

Bill Nighy, Brian Cox, Guz Khan, Zazie Hayhurst, Jack Wisniewski Światowa data premiery: 4 grudnia 2024 roku

4 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 4 grudnia 2024 roku

4 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: That Christmas

That Christmas Gatunek: Animacja, Przygodowy, Komedia, Familijny

Animacja, Przygodowy, Komedia, Familijny Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 7,0/10 (140 ocen)

7,0/10 (140 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 60% / jeszcze brak

Black Doves - Serial

Opis: Agentka Helen działająca pod przykrywką żony polityka, trafia w sam środek londyńskiego półświatka, gdy jej kochanek zostaje zamordowany. By ją chronić, jej pracodawcy angażują Sama -dawnego przyjaciela i zabójcę. W głównej roli występuje Keira Knightley, znana z roli Elizabeth Swann w filmach z serii Piraci z Karaibów.

Keira Knightley, Ben Whishaw, Andrew Koji, Sarah Lancashire, Tracey Ullman Światowa data premiery: 5 grudnia 2024 roku

5 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 5 grudnia 2024 roku

5 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Black Doves

Black Doves Gatunek: Akcja, Thriller

Akcja, Thriller Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Największy przekręt w historii (Biggest Heist Ever)

Opis: Dokument przedstawia niezwykłą historię Morgan, raperki znanej jako Razzlekhan i jej męża Lichtensteina związanego z Forbes'em. Ich przestępcze wybryki przyniosły im miano „Bitcoin Bonnie i Clyde”. Dwójka została aresztowana za próbę wyprania blisko 120 tys. Bitcoinów, będących łupem z największego napadu kryptowalutowego.

Brak informacji Światowa data premiery: 6 grudnia 2024 roku

6 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 6 grudnia 2024 roku

6 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Biggest Heist Ever

Biggest Heist Ever Gatunek: Kryminalny, Dokumentalny

Kryminalny, Dokumentalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix