Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 25 listopada - 1 grudnia 2024 r. Wśród premier m.in. Senna, Szaleństwo, Asaf i Bagaż

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 25 listopada - 1 grudnia 2024 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Szaleństwo, Asaf, Bagaż, miniserial dokumentalny Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey oraz serial o legendzie Formuły 1 - Senna.

Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey - Miniserial

Opis: Dokument stanowi kronikę trwającej prawie 30 lat walki o sprawiedliwość. Twórcy powracają do tragicznych wydarzeń z Kolorado, przedstawiając niepublikowane wcześniej materiały oraz wywiady z kluczowymi osobami, w tym z ojcem JonBenét. Dokument rzuca nowe światło na jedną z najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych w historii USA.

Szaleństwo (The Madness) - Sezon 1

Opis: Gdy ekspert medialny Muncie Daniels przypadkowo odkrywa zwłoki w głębi lasów Poconos, jego życie zamienia się w koszmar. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo znanego zwolennika supremacji białych. Teraz Daniels musi stawić czoła nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, ale także medialnej nagonce, walcząc o udowodnienie swojej niewinności.

Asaf - Sezon 1

Opis: Asaf, kierowca Ubera, w trakcie rozwodu zostaje oddzielony od rodziny. Po wypadku niespodziewanie trafia w świat zorganizowanej przestępczości. Gdy dowiaduje się, że życie jego syna jest zagrożone, musi zdecydować, jak daleko się posunie, by ocalić dziecko i odzyskać kontrolę nad swoim losem.

Senna - Sezon 1

Opis: Od dzieciństwa zafascynowany samochodami Ayrton Senna, brazylijski kierowca wyścigowy, osiągał szczyty sławy, aż do tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1. Fikcyjny serial inspirowany życiem tej legendy, trzykrotnego mistrza świata, zabiera widzów w emocjonującą podróż przez jego triumfy i wyzwania.

Bagaż (The Trunk) - Sezon 1

Opis: Bagaż wyrzucony na brzeg ujawnia istnienie tajemniczych usług matrymonialnych prowadzonych przez nietypową parę. W miarę odkrywania sekretów kufra na jaw wychodzą intrygujące szczegóły o ich dziwnym związku i mrocznych powiązaniach.

