Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 18 - 24 listopada 2024 r. Wśród premier m.in. Kup teraz: Jak manipuluje się konsumentami

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 18 - 24 listopada 2024 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Tajny informator, Zaklęci, Joy, 900 dni bez Anabel oraz dokument Kup teraz: Jak manipuluje się konsumentami.

Kup teraz: Jak manipuluje się konsumentami (Buy Now! The Shopping Conspiracy)

Opis: Zapłacisz słono za sprzedawane Ci kłamstwa. Ten zdumiewający dokument, stworzony przez ekipę dwukrotnych laureatów Oscara, odsłania kulisy sekretnego świata najbardziej wpływowych marek. Dzięki świadectwom sygnalistów i osobom z dostępem do poufnych informacji ujawnia ukryte techniki manipulacji, które zmuszają Cię do kolejnych zakupów.

Polecamy również zapoznać się z naszym artykułem w tej tematyce: Naciąganie klienta? Sklepy z elektroniką są w tym mistrzami. Oto triki dobrze znane wszystkim sprzedawcom.

Tajny informator (A Man on the Inside) - Sezon 1

Opis: Emeryt Charles dostaje od życia nową szansę, gdy odpowiada na ogłoszenie prywatnej detektyw i angażuje się jako tajny informator w sekretnym śledztwie. Serial oparty jest na dokumencie „Śledztwo w domu spokojnej starości”, który w 2021 roku zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.

Zaklęci (Spellbound)

Opis: Film animowany opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii. Gdy tajemnicze zaklęcie zamienia jej rodziców w potwory, dziewczyna wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, by ocalić swoją rodzinę i królestwo. Reżyserką filmu jest Vicky Jenson („Shrek”), a ścieżkę dźwiękową skomponował Alan Menken - laureat nagród Emmy, Grammy, Tony i Oscara („Piękna i Bestia”). Teksty piosenek napisał Glenn Slater („Zaplątani”).

Film animowany opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii. Gdy tajemnicze zaklęcie zamienia jej rodziców w potwory, dziewczyna wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, by ocalić swoją rodzinę i królestwo. Reżyserką filmu jest Vicky Jenson („Shrek”), a ścieżkę dźwiękową skomponował Alan Menken - laureat nagród Emmy, Grammy, Tony i Oscara („Piękna i Bestia”). Teksty piosenek napisał Glenn Slater („Zaplątani”). Występują: Rachel Zegler, Miguel Bernardeau, Giovanna Bush, Dennis Stowe, Jenifer Lewis

Joy

Opis: Film opowiada niezwykłą i prawdziwą historię narodzin Louise Joy Brown - pierwszego dziecka poczętego metodą in vitro w 1978 roku oraz trudną, dziesięcioletnią drogę, która doprowadziła do tego przełomu. Historia przedstawiona jest z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do zespołu naukowców.

Film opowiada niezwykłą i prawdziwą historię narodzin Louise Joy Brown - pierwszego dziecka poczętego metodą in vitro w 1978 roku oraz trudną, dziesięcioletnią drogę, która doprowadziła do tego przełomu. Historia przedstawiona jest z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do zespołu naukowców. Występują: Heather Agyepong, James Berkery, Ella Bruccoleri, Cecily Cleeve, Eoin Duffy

900 dni bez Anabel (900 Days Without Anabel) - Sezon 1

Opis: Anabel Segura 12 kwietnia 1993 roku wyszła pobiegać i nigdy nie wróciła do domu. Okazało się, że została porwana. Przez niemal trzy lata cały kraj z zapartym tchem śledził wydarzenia, oczekując jej uwolnienia z rąk porywaczy. Serial opowiada o tamtych dramatycznych wydarzeniach, w tym o negocjacjach z porywaczami, wykorzystując niepublikowane wcześniej materiały nagrane przez funkcjonariuszy policji.

Anabel Segura 12 kwietnia 1993 roku wyszła pobiegać i nigdy nie wróciła do domu. Okazało się, że została porwana. Przez niemal trzy lata cały kraj z zapartym tchem śledził wydarzenia, oczekując jej uwolnienia z rąk porywaczy. Serial opowiada o tamtych dramatycznych wydarzeniach, w tym o negocjacjach z porywaczami, wykorzystując niepublikowane wcześniej materiały nagrane przez funkcjonariuszy policji. Występują: Elias Argentiere

Źródło: Netflix