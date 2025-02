Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 11 - 17 listopada 2024 r. Wśród premier m.in. Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 11 - 17 listopada 2024 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya, Serce nie zapomina, Wojna sióstr, Sprint oraz Zaginione dzieci.

Sprint (Sprint: The World's Fastest Humans) - Sezon 2

Opis: Serial, którego bohaterami są sprinterzy z całego świata, pozwala przeniknąć w psychikę elitarnych sportowców dających z siebie wszystko, aby zostać najszybszym człowiekiem na naszej planecie. W drugim sezonie będziemy obserwować czołowych sprinterów podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Serial, którego bohaterami są sprinterzy z całego świata, pozwala przeniknąć w psychikę elitarnych sportowców dających z siebie wszystko, aby zostać najszybszym człowiekiem na naszej planecie. W drugim sezonie będziemy obserwować czołowych sprinterów podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Występują: Allyson Felix, Michael Johnson, Ato Boldon, Noah Lyles, Usain Bolt

Allyson Felix, Michael Johnson, Ato Boldon, Noah Lyles, Usain Bolt Światowa data premiery: 2 lipca 2024 roku

2 lipca 2024 roku Na Netflix od: 13 listopada 2024 roku

13 listopada 2024 roku Tytuł oryginalny: Sprint: The World's Fastest Humans

Sprint: The World's Fastest Humans Gatunek: Sport, Dokumentalny

Sport, Dokumentalny Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 7,4/10 (1,3 tys. ocen)

7,4/10 (1,3 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,1/10 (372 ocen)

7,1/10 (372 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 75%

Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya (Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley)

Opis: Film przedstawiający pogłębione wywiady, nieupublicznione wcześniej archiwa osobiste „Pułkownika” i Elvisa Presleya oraz rzadko publikowane materiały z występów i prób. Dokument pozwala na nowo przeżyć kluczowy moment w karierze "Króla" oraz poczuć gorącą i chaotyczną atmosferę lat 60. z perspektywy jednej z ikon kultury amerykańskiej.

Film przedstawiający pogłębione wywiady, nieupublicznione wcześniej archiwa osobiste „Pułkownika” i Elvisa Presleya oraz rzadko publikowane materiały z występów i prób. Dokument pozwala na nowo przeżyć kluczowy moment w karierze "Króla" oraz poczuć gorącą i chaotyczną atmosferę lat 60. z perspektywy jednej z ikon kultury amerykańskiej. Występują: Elvis Presley, Priscilla Presley, Conan O'Brien, Billy Corgan, Darlene Love

Elvis Presley, Priscilla Presley, Conan O'Brien, Billy Corgan, Darlene Love Światowa data premiery: 13 listopada 2024 roku

13 listopada 2024 roku Na Netflix od: 13 listopada 2024 roku

13 listopada 2024 roku Tytuł oryginalny: Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley Gatunek: Dokumentalny, Biograficzny

Dokumentalny, Biograficzny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Wojna sióstr (Sisters' Feud) - Sezon 1

Opis: Serial przedstawia dramatyczną konfrontację między Perlą a Antonią, siostrami rozdzielonymi przez miłość i zdradę. Po latach manipulacji Perla odkrywa, że jej uprowadzona przez Antonię córka wciąż żyje. Aby ją odzyskać, trafia do więzienia, wkraczając na drogę zemsty, która na nowo zdefiniuje jej rodzinę i przeznaczenie.

Serial przedstawia dramatyczną konfrontację między Perlą a Antonią, siostrami rozdzielonymi przez miłość i zdradę. Po latach manipulacji Perla odkrywa, że jej uprowadzona przez Antonię córka wciąż żyje. Aby ją odzyskać, trafia do więzienia, wkraczając na drogę zemsty, która na nowo zdefiniuje jej rodzinę i przeznaczenie. Występują: Ana Serradilla, Erick Elias, Christian Tappan, Sebastian Dante, Alejandra Ambrosi

Ana Serradilla, Erick Elias, Christian Tappan, Sebastian Dante, Alejandra Ambrosi Światowa data premiery: 13 listopada 2024 roku

13 listopada 2024 roku Na Netflix od: 13 listopada 2024 roku

13 listopada 2024 roku Tytuł oryginalny: Las Hermanas Guerra

Las Hermanas Guerra Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Serce nie zapomina (Beyond Goodbye) - Sezon 1

Opis: Serial opowiada historię Saeko, której ukochany, Yusuke, ginie w wypadku w dniu oświadczyn. Serce Yusuke zostaje przeszczepione Narusemu, dając mu nowe życie. Przyciągani przez los, Saeko i Naruse wchodzą w romantyczną relację, wtedy wspomnienia Yusuke zaczynają ożywać w duszy Narusego.

Serial opowiada historię Saeko, której ukochany, Yusuke, ginie w wypadku w dniu oświadczyn. Serce Yusuke zostaje przeszczepione Narusemu, dając mu nowe życie. Przyciągani przez los, Saeko i Naruse wchodzą w romantyczną relację, wtedy wspomnienia Yusuke zaczynają ożywać w duszy Narusego. Występują: Tôma Ikuta, Yuri Nakamura, Kasumi Arimura, Kentarô Sakaguchi

Tôma Ikuta, Yuri Nakamura, Kasumi Arimura, Kentarô Sakaguchi Światowa data premiery: 14 listopada 2024 roku

14 listopada 2024 roku Na Netflix od: 14 listopada 2024 roku

14 listopada 2024 roku Tytuł oryginalny: Sayonara no Tsuzuki

Sayonara no Tsuzuki Gatunek: Dramat, Romans

Dramat, Romans Kraj produkcji: Japonia

Japonia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Zaginione dzieci (The Lost Children)

Opis: Po katastrofie małego samolotu czwórka rdzennych dzieci, pozostawionych na pastwę losu w kolumbijskiej dżungli amazońskiej, polega na wiedzy swoich przodków, aby przeżyć w oczekiwaniu na pomyślny finał bezprecedensowej misji ratunkowej.

Po katastrofie małego samolotu czwórka rdzennych dzieci, pozostawionych na pastwę losu w kolumbijskiej dżungli amazońskiej, polega na wiedzy swoich przodków, aby przeżyć w oczekiwaniu na pomyślny finał bezprecedensowej misji ratunkowej. Występują: Brak informacji

Brak informacji Światowa data premiery: 14 listopada 2024 roku

14 listopada 2024 roku Na Netflix od: 14 listopada 2024 roku

14 listopada 2024 roku Tytuł oryginalny: Los niños perdidos

Los niños perdidos Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kraj produkcji: Kolumbia

Kolumbia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix