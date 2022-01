Nadciąga poprawa sytuacji na rynku kart graficznych? Partnerzy AMD i NVIDII przewidują wzrost dostaw w 2022 roku o 10%

Sytuacja na rynku kart graficznych od kilkunastu miesięcy jest tragiczna. Dostępność autorskich modeli z rdzeniami AMD oraz NVIDII w sklepach jest niewielka, a ceny wysokie i daleko odbiegające od sugerowanych. Nawet w przypadku teoretycznie niskiego segmentu cenowo-wydajnościowego. Nie lepiej wygląda to również na rynku wtórnym oraz w przypadku starszych generacji. Powód? Kilka. Główne z nich to pandemia COVID-19, drastyczny wzrost cen za transport morski oraz oczywiście górnicy kryptowalut. Jednak gdzieś w tunelu zaczyna tlić się światełko. Zgodnie z najnowszymi informacjami sytuacja ma się poprawić jeszcze w tym roku. Dostawy kart graficznych mają zwiększyć się o 10%.

Azjatycka redakcja DigiTimes donosi, że producenci kart graficznych z Tajwanu tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE czy ASRock spodziewają się zwiększenia dostaw w 2022 roku. Co prawda dostępność półprzewodników nadal jest niewielka, a problemy z logistyką nie zniknęły, ale spada zainteresowanie ze strony górników kryptowalut. Związane jest to ze spadkami cen za najpopularniejsze kryptowaluty, rosnącymi cenami prądu na całym świecie oraz faktem zbliżającego się przejścia dużej waluty Ethereum z systemu proof-of-work na proof-of-stake.

Partnerzy AMD i NVIDII zakładają, że uda im się zaspokoić popyt na rynku kart graficznych w drugiej połowie 2022 roku. Część firm jednak jest nieco ostrożniejsza w swoich deklaracjach i wskazuje na 2023 rok. Sporo namieszać może na rynku trzeci gracz, czyli Intel. Zwłaszcza, że Niebiescy planują swój debiut od najpopularniejszego segmentu, czyli nisko-średniego. W ostatnich dniach zapowiedziane zostały co prawda również nowe, słabsze modele od AMD i NVIDII, ale ich specyfikacja i sugerowane ceny pozostawiają wiele do życzenia. Z drugiej jednak strony wspomniany Radeon RX 6500 XT został wyposażony tylko w 4 GB pamięci VRAM i wolną szynę danych, a więc teoretycznie jest szansa, że nie zainteresuje on górników kryptowalut...

Źródło: DigiTimes