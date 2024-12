MX Linux 23.4 - kolejna wersja popularnej dystrybucji Linuksa. Odsłona dla osób ceniących minimalizm i stabilność

Wśród wielu dystrybucji systemu Linux jedną z najbardziej znanych i cenionych przez użytkowników jest MX Linux. Odsłona ta oparta jest na Debianie, a jej celem jest zapewnienie stabilnej pracy w całkiem przystępnym, a zarazem lekkim środowisku graficznym. Jej początki sięgają roku 2013, więc system jest rozwijany już dość długo. Najnowsza aktualizacja wprowadza kolejne usprawnienia i poprawki błędów, a także przynosi świeże wersje aplikacji i nowsze jądra.

Omawiana wersja MX Linux, a więc 23.4, jest czwartą aktualizacją głównej odsłony. System oparty jest na Debianie w edycji 12.7 o nazwie kodowej bookworm, a dedykowanym środowiskiem graficznym jest całkiem lekkie Xfce 4.18 (dostępne są również dwa inne: KDE Plasma oraz Fluxbox). Domyślnym jądrem jest teraz wariant 6.1.106, jednak w wersji AHS (Advanced Hardware Support) spotkamy się z 6.10.10 (liqourix). Menedżer pakietów będzie teraz wyświetlał wszystkie, jakie są zainstalowane, a nie tylko te ze skonfigurowanego repozytorium.

Jeśli zechcemy stworzyć rozruchowy nośnik przez dedykowane narzędzie, to zostanie on objęty szyfrowaniem LUKS2. Oczywiście podstawowe pakiety będą występować w nowszych wersjach. Aktualizacja opiera się więc głównie na dodaniu kilku nowych, pomniejszych funkcji, a także na poprawkach błędów, których jest naprawdę sporo. Odświeżono także wersję dla komputerów jednopłytkowych Raspberry Pi (MX Raspberry Pi Respin), w której możemy liczyć na nowe wersje pakietów. Ze wszystkimi poprawkami możemy się zapoznać pod tym adresem - tutaj również zauważymy linki, które odnoszą się do konkretnych wersji systemu Linux MX.

Źródło: MX Linux