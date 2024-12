MSI wykorzystało sztuczną inteligencję do stworzenia wyglądu kart graficznych. Nowości pokazano na targach Computex 2024

Sztuczna inteligencja, a w omawianym przypadku modele obrazu, które potrafią generować grafikę z opisów tekstowych, już od dłuższego czasu zaskakuje swoimi możliwościami. Ten segment technologii cały czas wzbudza jeszcze emocje, więc wiele firm stara się to wykorzystać. Jednym z przykładów jest MSI. Przedsiębiorstwo na targach Computex 2024 pokazało karty graficzne, których styl został "zaprojektowany" przez AI. Ciekawy wygląd nie idzie jednak w parze z praktycznością.

Marka MSI zaprezentowała bardzo nietypowe konstrukcje kart graficznych, które opierają się na układach NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Ich wygląd został bowiem stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji.

Omawiane karty są oparte na dwóch układach graficznych: NVIDIA GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4090. Każdy wariant został oznaczony podpisem "AI Generated Edition". Wszystkie edycje mają jedną wspólną cechę: oprócz całkiem interesującego wyglądu konstrukcji, znajduje się na nich trójwymiarowy model smoka. Oczywiście sam styl jest kwestią gustu, natomiast w przypadku kart graficznych jednym z najważniejszych aspektów jest odpowiednio wydajny system chłodzenia. Dobrze uwidacznia to powyższy przykład, w którym "smok" niemal zupełnie zakrywa jeden z wentylatorów, więc osiągane temperatury na pewno są w tej edycji nieco wyższe niż w klasycznych rozwiązaniach.

Zapewne jednak mówimy tu o modelach, które mają służyć wyłącznie jako coś, co przyciągnie uwagę ludzi do stoiska MSI na targach Computex 2024. Firma co prawda nie wypowiedziała się w żaden sposób w tej kwestii, więc istnieje cień szansy, że karty graficzne trafią na rynek pod postacią "limitowanych edycji". Sam pomysł jest całkiem oryginalny i wielu osobom z pewnością może się spodobać, jednak jego praktyczność jest bardzo dyskusyjna. Omawiane targi potrwają jeszcze dwa dni (do 7 czerwca 2024 roku), więc możliwe, że niebawem dowiemy się o innych ciekawych rozwiązaniach w segmencie kart graficznych.

