MSI VIGOR GK50 ELITE TKL - premiera nowej klawiatury bez bloku numerycznego, dostępna z trzema rodzajami przełączników

MSI zaprezentowało 26 września swoją nową propozycję dla graczy, która ma wznieść ich wrażenia z gier wideo na zupełnie nowy poziom. VIGOR GK50 ELITE TKL, bo o tej klawiaturze tenkeyless właśnie mowa, została uzbrojona w technologie antyghostingu i ma być dostępna w trzech różnych wariantach, z której każdy ma oferować inny kolor przełączników z inną charakterystyką. Sprawdźmy zatem, co dokładnie przygotowała dla nas tajwańska firma.

MSI VIGOR GK50 ELITE TKL to klawiatura tenkeyless z metalowym korpusem, która została stworzona z myślą o przeniesieniu wrażeń z gier wideo na nowy poziom, za sprawą trzech różnych wariantów przełączników mechanicznych.

Do budowy korpusu klawiatury VIGOR GK50 ELITE TKL użyto metalu (prawdopodobnie stop aluminium) oraz innych niesprecyzowanych tworzyw klasy lotniczej. Całość można ustawić pod nachyleniem trzech lub siedmiu stopni. Jak już wspomniałem, produkt został wyposażony w zależności od wybranego wariantu w przełączniki mechaniczne: Kailh Blue, Kailh Red lub Kailh Box White. Każdy z rodzaj posiada inną charakterystyką, którą możemy wybrać pod własne preferencje, styl gr itp. MSI zapewnia dodatkowo, że wykorzystane przełączniki oferują niezrównaną szybkość i precyzję w każdej rozgrywce.

Warto zauważyć, że klawiatura obsługuje 6 Key Rollover i N Key Rollover, w tym pełny antyghosting, a układ klawiatury to typowy tenkeyless, czyli 80% tej zwykłej. Poszczególne klawisze są podświetlane diodami LED RGB. Kolor i ich rozmaite przejścia możemy kontrolować w aplikacji MSI Center oraz zapisać do trzech wbudowanych profili. MSI wraz z głównym produktem będzie dostarczać również dodatkowe akcesoria, w tym torbę podróżną ze sznurkiem na klawiaturę dla graczy, ściągacz klawiszy ułatwiający konserwację, dodatkowe wypukłe nasadki oraz kabel USB-C do USB typu A do podpięcia klawiatury. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze ceny MSRP produktu, ani kiedy VIGOR GK50 ELITE TKL pojawi się w sklepach.

