MSI Stealth 16 Mercedes-AMG - laptop do gier i pracy... oraz dla fanów motoryzacyjnej marki Mercedes-AMG

Tajwańska firma MSI wraz z początkiem roku zaprezentowała szereg nowych notebooków, napędzanych przez mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Jednym z modeli był smukły MSI Stealth 16 z certyfikatem NVIDIA Studio. Notebook ten został kilka miesięcy później pokazany również w bardziej luksusowej wersji (a przynajmniej tak jest on opisywany) i we współpracy ze sportową marką Mercedes-AMG Motorsport. Tak powstał MSI Stealth 16 Mercedes-AMG, który właśnie wszedł do sprzedaży w Polsce.

Firma MSI wprowadziła do sprzedaży w Polsce laptopa Stealth 16 Mercedes-AMG. Oprócz mocnej specyfikacji, znajdziemy tutaj wizualne elementy przygotowane we współpracy z Mercedes-AMG Motorsport.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG wszedł na polski rynek w konfiguracji z procesorem Intel Core i9-13900H (14 rdzeni i 20 wątków) oraz z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy do 105 W. Do wielu gier w Full HD będzie zatem wystarczający, a przy mniej wymagających tytułach nawet i w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Do tego mamy chociażby obsługę DLSS 3 z Frame Generation. Procesor wspomagany jest przez 32 GB pamięci RAM DDR5 5200 MHz w dwóch slotach SO-DIMM i z opcją rozbudowy do maksymalnie 64 GB.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport Procesor Intel Core i9-13900H (14C/20T: 6 P-Core + 8 E-Core) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6

TGP do 105 W Pamięć RAM 32 GB DDR5 5200 MHz, 2x SO-DIMM, do 64 GB (Dual Channel) Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1x 2 TB domyślnie zamontowane) Ekran 16" 3840 x 2400 pikseli, OLED

60 Hz, VESA DisplayHDR 600 True Black, 100% DCI-P3 Złącza 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD

1x Ethernet RJ-45 (Killer Ethernet E3100)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + WiFi 6E (Intel AX1675) + Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 1080p + IR Sensor Akumulator 99,9 Wh Wymiary 355.8 x 259.7 x 19.9 mm Waga 1,88 kg System Windows 11 Home 64-bit Cena 15 399 złotych

Na pokładzie nie brakuje również dwóch złączy M.2 dla nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, z czego jeden jest domyślnie zajęty przez 2 TB dysk. W przypadku ekranu użytkownicy mogą liczyć na 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli. Współpraca z Mercedes-AMG Motorsport pozwoliła na umieszczenie znanych logotypów w kilku miejscach obudowy laptopa, m.in. w ramce pod ekranem, na zewnętrznej pokrywie oraz na spodzie. Notebook wszedł do sprzedaży w cenie 15 399 złotych, więc zdecydowanie nie należy do najtańszych urządzeń.

Źródło: MSI