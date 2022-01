MSI Spatium E26 - Wydajny nośnik półprzewodnikowy nowej generacji w formie karty rozszerzeń PCI Express 5.0

12. generacja procesorów od Intela to nie tylko skok wydajności, ale i wiele nowości. Mowa między innymi o litografii 10 nanometrów; architekturze big.LITTLE łączącej duże, wysokowydajne i małe, energooszczędne rdzenie; obsłudze modułów RAM DDR5 czy interfejsu PCI Express 5.0. Dzisiaj skupimy się na ostatnim z wymienionych, bowiem firma MSI pochwaliła się swoim najnowszym produktem. Spatium E26 to nadciągający nośnik półprzewodnikowy nowej generacji, który wyposażono w kontroler firmy Phison. Opisywany SSD nie jest jednak klasycznym rozwiązaniem M.2, a przybrał formę karty rozszerzeń co powinno ułatwić jego schłodzenie i udostępnić konsumentom warianty o większej pojemności.

Niebieski laminat MSI Spatium E26 ma miejsce na dodatkowe kondensatory, które mogą pełnić funkcję zabezpieczenia przed nagłą utratą zasilania.

Firma MSI oraz Phison nawiązały kolejny raz współpracę, czego efektem jest nośnik półprzewodnikowy Spatium E26. Jest to SSD z interfejsem PCI Express 5.0 x4 i kontrolerem Phison E26 w formie karty rozszerzeń. Dokładna specyfikacja nie została podana, ale mowa o wstępnej wydajności sięgającej ponad 10 GB/s dla odczytu sekwencyjnego. Dla przypomnienia teoretyczna maksymalna wydajność PCIe 5.0 x4 to do 16 GB/s. Zaprezentowany poniżej laminat będzie prawdopodobnie referencyjnym dla rozwiązań z kontrolerem Phison E26. W nośniku MSI Spatium E26 elementy na PCB chłodzone są dużą, acz prostą miedzianą naklejką.

Niebieski laminat gości jak na razie tylko kości NAND, kontroler Phison E26 oraz pamięć podręczną DRAM. Widać jednak wyraźnie jeszcze miejsce miejsce na szereg kondensatorów, które mogą oferować zabezpieczenie danych przed nagłą utratą zasilania. To jednak zarezerwowane zostało zapewne albo dla wyżej pozycjonowanego wariantu, albo po prostu dla rozwiązań biznesowych. W końcu podnosi to cenę, a większości śmiertelników nie jest do niczego potrzebne. Niestety, jak na razie data premiery, dostępne pojemności i sugerowane ceny za MSI Spatium E26 pozostają nieznane. Jedno jest pewne - tanio zdecydowanie nie będzie.

