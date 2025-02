MSI reaguje na przypadki spalenia procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D na płycie głównej MSI MAG X870 Tomahawk WiFi

Premiera nowego sprzętu komputerowego nie zawsze przebiega gładko. Wie o tym między innymi firma NVIDIA, która borykała się w przeszłości z problematycznym złączem 16-pin w swoich kartach graficznych. W sieci pojawiły się ostatnio doniesienia o dwóch przypadkach spalonych procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D. To oczywiście za mało, żeby mówić o jakiejś prawidłowości, jednak obaj użytkownicy korzystali z płyty głównej MSI MAG X870 Tomahawk WiFi.

MSI oświadczyło, że bada przypadki spalenia procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D na płycie głównej MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mamy tu jednak do czynienia z błędem ludzkim.

Informacje na temat dwóch przypadków spalenia najlepszego obecnie procesora dla graczy pojawiły się na różnych stronach internetowych. Jedno doniesienie pochodzi z portalu Reddit, a drugie z komentarza w koreańskim serwisie Quasarzone. W obu tych przypadkach efekty są podobne. Na zdjęciach widać osmolone piny złącza AM5 na płycie głównej MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Podobnie wygląda powierzchnia kontaktowa procesora. Są to zaledwie dwie tego typu sytuacje, zatem nie może być na razie mowy o jakiejkolwiek prawidłowości, jednak firma MSI postanowiła oficjalnie zareagować. Jak możemy przeczytać w krótkim oświadczeniu, tajwańskie przedsiębiorstwo wdrożyło już dochodzenie w tej sprawie.

MSI chce najprawdopodobniej upewnić się, że spalenie procesorów nie jest wynikiem jakichś wad produkcyjnych. Obecnie najbardziej prawdopodobne wydają się tutaj błędy użytkowników, czyli nieprawidłowe osadzenie procesora w gnieździe, co zasugerował zresztą jeden z poszkodowanych. Jednak niektóre zdjęcia mogą wskazywać także na uszkodzenie mechanizmów mocujących CPU na płycie głównej. W takim przypadku byłaby to wada powstała w trakcie produkcji lub transportu. Na te czynniki poszkodowane osoby nie miały zaś żadnego wpływu. Nie ma zaś na razie podstaw, by uważać, że przyczyną jest zbyt wysokie napięcie SoC, które doprowadziło w przeszłości do spalenia niektórych procesorów AMD Ryzen 7000X3D.

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz