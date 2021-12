MSI GS77 Stealth - nowy laptop do gier z Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 Ti oraz w pełni gotowy na obsługę Metaverse

Kilka dni temu opisaliśmy odświeżone modele laptopów MSI Crosshair 15 oraz Crosshair 17 wraz z limitowaną wersją MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction, które zostaną zaprezentowane już w przyszłym tygodniu, podczas targów CES w Las Vegas. Notebooki będą wyposażone w procesory Intel Alder Lake-H oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000, w tym także GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, który zostanie ujawniony za kilka dni. Wygląda jednak na to, że to nie wszystkie nowości jakie zostaną zaprezentowane. Portal VideoCardz donosi o zupełnie nowej odsłonie serii GS Stealth. Mowa o modelu MSI GS77 Stealth. Otrzyma nie tylko odświeżony design, ale także topowe podzespoły, upakowane w smukłej obudowie.

MSI przygotowuje nowego laptopa do gier - GS77 Stealth, który zaoferuje nie tylko nowy design, ale także topowe podzespoły, w tym procesory Intel Alder Lake-H oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Sprzęt reklamowany będzie także jako gotowy do obsługi Metaverse.

MSI GS77 Stealth otrzyma nieco zmodyfikowaną obudowę, która wygląda na nieco grubszą w porównaniu do obecnego modelu GS76 Stealth. Zmieniony zostanie tył, a także zawiasy. Zaktualizowane zostanie także logo MSI pod ekranem. Jednocześnie nie zostanie zaktualizowany sam ekran - w dalszym ciągu będzie to panel 16:9. Według informacji od VideoCardz, laptop otrzyma m.in. 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i9-12900H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU z 16 GB VRAM. Oprócz tego pojawią się także układy GeForce RTX 3070 Ti oraz GeForce RTX 3080. Nie poznaliśmy dokładnego TGP, ale sądząc po serii GS Stealth, nie spodziewamy się więcej niż 100 W maksymalnie.

Specyfikacja MSI GS66 Stealth (2022) MSI GS77 Stealth Procesor Do Intel Core i9-12900H (Alder Lake-H); 14 rdzeni/20 wątków Do Intel Core i9-12900H (Alder Lake-H); 14 rdzeni/20 wątków Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16 GB GDDR6 Pamięć Do 64 GB DDR5 4800 MHz

Dual Channel Do 64 GB DDR5 4800 MHz

Dual Channel Matryca 15,6" IPS 1920x1080 360 Hz

15,6" IPS 2560x1440 240 Hz, 100% DCI-P3

15,6" IPS 3840x2160 60 Hz, 100% Adobe RGB 17,3" IPS 1920x1080 360 Hz

17,3" IPS 2560x1440 240 Hz, 100% DCI-P3

17,3" IPS 3840x2160 120 Hz, 100% Adobe RGB Porty 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x czytnik kart SD

1x audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x czytnik kart SD

1x audio-jack 3.5 mm Karta sieciowa Intel Killer Ethernet E3100G (2,5 Gbit)

Intel Killer WiFi 6E AX1675

Bluetooth 5.2 Intel Killer Ethernet E3100G (2,5 Gbit)

Intel Killer WiFi 6E AX1675

Bluetooth 5.2 Kamera wideo 1920x1080 pikseli, 30 FPS, IR 1920x1080 pikseli, 30 FPS, IR Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 99,9 Wh Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 99,9 Wh Waga 2,1 kg 2,8 kg System Windows 11 Windows 11

Zarówno nowy MSI GS77 Stealth, jak również odświeżony GS66 Stealth (2022) otrzymają także do 64 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz oraz obsługę SSD PCIe 4.0. W przypadku matryc, każdy z laptopów będzie oferowany w trzech wersjach: Full HD 360 Hz i 100% sRGB; WQHD 240 Hz i 100% DCI-P3 oraz 4K 60 Hz (15,6") lub 4K 120 Hz (17,3") ze 100% pokryciem barw Adobe RGB. Nie powinniśmy także narzekać na łączność - notebooki oferują zarówno przewodową łączność z pomocą karty sieciowej Intel Killer Ethernet E3100G jak również bezprzewodowej karty Intel Killer WiFi 6E AX1675. Wbudowany akumulator w obu przypadkach to ogniwo litowo-polimerowe o pojemności 99,9 Wh. Zarówno MSI GS66 Stealth (2022) jak również GS77 Stealth będą promowane jako rozwiązania gotowe do obsługi Metaverse. Topowa konfiguracja z Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 Ti, 64 GB RAM DDR5 oraz 2 TB SSD PCIe 4.0 NVMe powinna kosztować około 4500 euro.

Źródło: VideoCardz