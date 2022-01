Motorola Razr 3 nie będzie kolejnym średniopółkowym składanym smartfonem. Specyfikacja zwiastuje wysoką wydajność

W ubiegłym miesiącu Lenovo potwierdziło pracę nad kolejnym składanym smartfonem. Będzie to już trzeci model producenta serii Razr skupiony na konstrukcji z elastycznym ekranem. Dziś udało nam się poznać rzekomą specyfikację techniczną telefonu. Z dostępnych informacji dowiadujemy się tego, że Motorola Razr 3, bo tak najpewniej będzie nazywać się smartfon, otrzyma iście flagową konfigurację, która pozwoli mu konkurować z innymi sztandarowymi urządzeniami. To jednak nie wszystko. Przecieki sugerują, że sprzęt będzie dostępny globalnie. Premiery możemy spodziewać się nie tylko w Chinach, ale również w Europie i Ameryce Północnej. Tytułowy sprzęt to kolejny dowód na to, że Motorola celuje coraz wyżej.

Powoli zbliżamy się do premiery składanego smartfona Motorola Razr 3. Według nieoficjalnych informacji sprzęt otrzyma specyfikację techniczną godną flagowca. Oto szczegóły.

Nie jesteśmy w posiadaniu informacji o przybliżonym terminie premiery. Niemniej, bazując na tym, że składana Motorola Razr zadebiutowała w listopadzie (2019), a jej następca we wrześniu (2020), możemy typować, że producent ujawni urządzenie jesienią tego roku. Obecność wydajnej konfiguracji może oznaczać, że Motorola Razr 3 nie będzie już tak atrakcyjna pod względem ceny, ale są to jedynie przypuszczenia. Twórcy mogą zaskoczyć nas w tej materii. Dobrze, z czym tak właściwie będziemy mieli do czynienia? Zanim przejdę do krótkiego omówienia specyfikacji, dodam tylko, że w przecieku nie pojawiła się informacja o pojemności akumulatora oraz aparacie. To może oznaczać, że rzeczone kwestie nie są dla producenta tak istotne.

Motorola Razr 3 może pracować na układzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który będzie wspierany 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na dane użytkownika. Jak sądzę, pojawią się też warianty z 6 i 8 GB RAM oraz 128 i 256 GB przestrzeni na dane. Obraz odświeżany częstotliwością 120 Hz będzie wyświetlany na ekranie AMOLED o rozdzielczości FHD+. W urządzeniu nie zabraknie wsparcia dla 5G oraz NFC, a także najnowszej wersji Androida 12. Oprócz dużego, wewnętrznego wyświetlacza, smartfon „z klapką” otrzyma także dodatkowy ekran na zewnętrznej stronie konstrukcji.

Źródło: XDA-Developers