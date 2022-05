Motorola Moto G82 - poznaliśmy wygląd i specyfikację kolejnego obiecującego smartfona wspierającego sieć 5G

Motorola oferuje aktualnie mnóstwo ciekawych smartfonów ze średniej półki, które wyróżniają się podobnym wyglądem, podobną specyfikacją, a także... całkiem zbliżoną ceną. Wydawać by się mogło, że przynajmniej te wyżej numerowane modele będą odznaczać się mocną specyfikacją w dobrze znanej obudowie. Niestety, najnowsze doniesienia o smartfonie Motorola Moto G82 mówią nam, że tym razem nie ma co liczyć na takie zagrywki. Serwis 91mobiles podzielił się właśnie zdjęciami i danymi technicznymi wspomnianego urządzenia. Niech nie zwiedzie Was wysoki numerek w nazwie. Inni producenci zapewne umieściliby w tym smartfonie wydajny układ SoC, jednak Motorola najwyraźniej chce skupiać się na innych rzeczach.

Sercem smartfona będzie Qualcomm Snapdragon 695, czyli całkiem świeża, choć dosyć podstawowa jednostka obsługująca sieć 5G. Znalazła się ona w niedawno recenzowanym przez nas modelu Moto G71, dlatego po cichu mogliśmy oczekiwać czegoś z serii 700.

Motorola Moto G82 otrzyma 6,55-calowy ekran pOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Jego sercem będzie procesor Qualcomm Snapdragon 695, czyli całkiem świeża, choć dosyć podstawowa jednostka obsługująca sieć 5G. Znalazła się ona w niedawno recenzowanym przez nas modelu Moto G71, dlatego po cichu mogliśmy oczekiwać czegoś z serii 700. Smartfon ma być dostępny w opcjach pamięciowych 4 GB / 128 GB, 6 GB / 128 GB i 8 GB / 128 GB. Zdjęcia zrobimy potrójnym aparatem złożonym z jednostek 50 MP z OIS + ultroszerokokątnej 8 MP + czujnika makro 2 MP. Do selfie i wideorozmów posłuży "oczko" 16 MP.

Wizualnie smartfon nie różni się zbyt wiele od wspomnianego Moto G71, ale to nie powinno zaskakiwać - wszystkie ostatnie modele z tej linii wyglądają niemal identycznie. Resztę specyfikacji uzupełnia niemal czysty system Android 12, pojemna bateria 5000 mAh z ładowaniem 33 W (QuickCharge), złącze mini-jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce czy obudowa zgodna ze standardem IP52. Premiera urządzenia powinna odbyć w najbliższych dniach lub tygodniach. Pozostaje nam tylko liczyć na rozsądną wycenę.

