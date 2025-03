Motorola Moto G14 - producent wprowadza na rynek budżetowego smartfona z ekranem IPS oraz obsługą Dolby Atmos

Obecnie na rynku mamy ogromny wybór urządzeń mobilnych z każdej półki cenowej. Najwięcej oczywiście dostępnych jest budżetowych smartfonów, ponieważ nierzadko potrafią one zaoferować całkowicie wystarczającą funkcjonalność, a przy tym bronią się swoją ceną. Już niebawem do sprzedaży trafi kolejny przedstawiciel tego segmentu - będzie nim tytułowa Motorola Moto G14. Jednak pomimo swojej dość niskiej ceny, ten smartfon nie ma zbyt wielu "asów w rękawie".

Motorola Moto G14 już 11 sierpnia 2023 roku trafi do sprzedaży w Polsce, za pośrednictwem sieci Plus. Smartfon zaoferuje nam ekran IPS, pojemny akumulator oraz głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos.

Pod względem konstrukcji mamy do czynienia z kolejnym zwyczajnym smartfonem, który mimo wszystko prezentuje się całkiem dobrze. Na froncie dość widoczna jest ramka u dołu, jednak w tym przedziale cenowym jest to w zupełności normalne. Sercem Motoroli Moto G14 jest Unisoc Tiger T616, które wsparty jest układem graficznym Mali-G57 MP1. Na rozgrywkę w bardziej wymagające tytuły nie mamy co liczyć, natomiast nie takie jest przeznaczenie tego urządzenia. Ekran to 6,5-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD+, natomiast w tym przedziale cenowym spotkamy się już z panelami OLED i to w dodatku u tego samego producenta (Moto G31). Możemy liczyć na 128 GB wbudowanej pamięci flash UFS 2.2, a także 4 GB pamięci RAM. Na pokładzie znalazły się moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz obsługa sieci 4G LTE.

Motorola Moto G14 Procesor Unisoc Tiger T616 (12 nm)

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MP1 (750 MHz) Wyświetlacz 6,5" IPS 2400 x 1080 px, 20:9 Pamięć RAM 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Aparaty tylne 50 MP (f/1,8) + 2 MP (f/2,4) Aparat przedni 8 MP (f/2,0) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE

GPS, A-GPS, GLONASS, Galilieo Złącza USB typu C 2.0, mini-Jack 3,5 mm Norma IP IP52 Akumulator 5000 mAh, 15 W Wymiary i waga 161,46 x 73,82 x 7,99 mm / 177 g Wersje kolorystyczne Szary, Niebieski, Kremowy, Fioletowy System operacyjny Android 13 Dodatkowe informacje Głośniki stereo z Dolby Atmos i Spatial Sound by Moto Cena 699 zł

Otrzymamy także dostęp do obecnych systemów nawigacji satelitarnej. Nie zabrakło złącza mini-Jack 3,5 mm oraz zestawu trzech apartów: głównej jednostki o rozdzielczości 50 MP, 2 MP makro oraz 8 MP kamery z przodu. Producent chwali się, że Motorola Moto G14 ma głośniki stereo, które wspierane są technologiami Dolby Atmos oraz Spatial Sound by Moto. Do wyboru będzie sporo wersji kolorystycznych, a niektóre z nich wykończono dodatkowo wegańską skórą. Widać, że firma stara się trafić do szerokiego grona odbiorców. O czas pracy na akumulatorze nie musimy się martwić, ponieważ zastosowano tu ogniwo o pojemności 5000 mAh, które przy obecnych w smartfonie podzespołach powinno starczyć na długi czas. Sporym minusem może być ładowanie o mocy zaledwie 15 W (w zestawie znajdziemy 20 W ładowarkę), choć dla wielu użytkowników ten aspekt nie będzie miał większego znaczenia. Smartfon pojawi się niebawem w ofercie sieci Plus w cenie 699 zł.

Źródło: Motorola