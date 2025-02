Motorola Edge (2023) - kolejny model z udanej serii smartfonów. Niestety szykuje się prawdziwa powtórka z rozrywki

Do smartfonów od Motoroli z serii Edge dołączył właśnie kolejny model, który jest bliźniaczo podobny do obecnej na naszym rynku Motoroli Edge 40 Neo. Tegoroczne urządzenie doczekało się raptem kilku zmian w porównaniu ze wspomnianym modelem, a w głównej mierze należą do nich: nieco większy wyświetlacz, a także mniej pojemny akumulator. Natomiast Motorola Edge (2023) zachowała większość dobrych cech całej serii - czy to jednak wystarczy, aby zachęcić klientów do zakupu?

Motorola postanowiła wprowadzić do swojej smartfonowej oferty kolejny model z serii Edge. Urządzenie wyróżnia się zakrzywionym panelem pOLED, sporą ilością pamięci na dane, a także całkiem szybkim ładowaniem.

Motorola Edge (2023) wydaje się dość interesującym ruchem ze strony producenta, albowiem na rynku mamy już model Edge 40, czy też Edge 40 Neo, które nie różnią się znacząco od omawianego smartfona, a przy okazji wydają się lepiej wycenione (do czego jeszcze wrócimy). Przód pokrywa zakrzywiony panel pOLED o przekątnej 6,6 cala i standardowej rozdzielczości 2400 x 1080 px. Możemy liczyć na naprawdę przyzwoitą częstotliwość odświeżania (144 Hz), a także dobrą jasność szczytową na poziomie 1200 nitów. Za wydajność odpowiada ten sam procesor, co w Motoroli Edge 40 Neo, czyli MediaTek Dimensity 7030. Współpracuje on z 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, a także 256 GB pamięci flash w standardzie UFS 2.2 - pod względem wydajności nie możemy więc oczekiwać przysłowiowych "cudów". Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że konstrukcja jest wodoodporna (IP68).

Motorola Edge 40 Neo Motorola Edge (2023) Ekran 6,55" pOLED 2400 x 1080 px, 144 Hz (20:9)

HDR10+, 1300 nitów, 10-bit 6,6" pOLED 2400 x 1080 px, 144 Hz (20:9)

HDR10+, 1200 nitów, 10-bit Procesor MediaTek Dimensity 7030 (6 nm)

2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G610 MC3 Pamięć RAM 12 GB (?) 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB (?) 256 GB UFS 2.2 Norma IP IP68 Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, NFC Akumulator 5000 mAh / 68 W 4400 mAh / 68 W Porty, złącza i sloty USB typu C 2.0 Aparat przedni 32 MP (f/2,4, 4K@30 FPS) Aparaty tylne 50 MP (f/1,4, OIS, 4K@30 FPS) + 13 MP (f/2,2, 120 stopni) Wymiary i waga 159,6 x 72 x 7,9 mm / 170 g 158,52 x 71,99 x 7,64 mm / 168 g System Android 13 Cena 1899 zł 499 dolarów (~2130 zł)

Nie zabrakło dostępu do obecnych standardów łączności bezprzewodowej, więc na tym polu smartfon wypada bardzo dobrze. Trochę gorzej sytuacja wygląda, kiedy spojrzymy na standard złącza USB typu C, natomiast wielu osobom może to nie przeszkadzać. Ogniwo akumulatora charakteryzuje się teraz mniejszą pojemnością (ponownie porównanie z "Edge 40 Neo") 4400 mAh, z kolei naładujemy je z identyczną mocą 68 W. Zestaw aparatów także nie doczekał się żadnych zmian. Tył urządzenia pokryty jest wegańską skórą. Na ten moment Motorola wprowadziła tytułowy model jedynie w Kanadzie oraz USA, natomiast promocyjna cena wynosi 499 dolarów. Nie wiadomo czy smartfon trafi do Polski, ani w jakiej kwocie, jednak nawet gdyby się to nie zdarzyło, to tak naprawdę nie mamy czego żałować - model nie oferuje niczego ponad dotychczasowe smartfony z serii, a w pewnym sensie jest nawet regresem.

Źródło: Motorola