Test karty graficznej Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra

Karty graficzne Inno3D stosunkowo często goszczą na naszych łamach, jednak przeważnie otrzymywałem modele ze średniej albo niższej półki, co mogło budować wizerunek producenta jako dostawcy niezbyt zaawansowanych konstrukcji. Wrażenie po stokroć mylące, ponieważ Inno3D posiada w swoich zasobach również modele przeznaczone dla największych entuzjastów, które rozmachem dorównują nawet MSI Lightning czy limitowanym ASUS ROG Strix. Bohaterem dzisiejszej mini-recenzji jest właśnie taki flagowiec, ukrywający pod nieprzyzwoicie długą nazwą Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra. Jak wygląda wydajność, wyposażenie oraz jakość wykonania tego potworka, dowiecie się przeglądając niniejszy test...

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra to konstrukcja dla użytkowników poszukujących krzykliwości, którzy nie zamierzają zamykać tego monstrum w czeluściach obudowy pozbawionej przeszklenia.

GeForce RTX 2080 SUPER bazuje na dobrze znanym 12 nm chipie graficznym TU104, stosowanym również w starszej odmianie GeForce RTX 2080 (patrz nawias), aczkolwiek posiadającym mocniejszą konfigurację. Układ zawiera 3072 (2944) procesory CUDA, 192 (184) jednostki teksturujące oraz niezmiennie 64 jednostki renderujące. Sprzętowych jednostek wspomagających ray tracing uwzględniono 48 (46), natomiast Tensorów wstawiono 384 (368). Zestawienie GeForce RTX 2080 SUPER z pozostałymi przedstawicielami rodziny pokazuje, że progres wydajności jest najmniejszy ze wszystkich odświeżonych Turingów, ponieważ NVIDIA względem zwykłego GeForce RTX 2080 dołożyła zaledwie dwa dodatkowe bloki SM (Streaming Multiprocessor) - zamiast 46 jest 48. Niezmienna pozostała wielkość pamięci podręcznej, rozmiar rdzenia i wszelkie kwestie stricte techniczne, łącznie z ilością pamięci graficznej. Żadne magiczne zmiany w architekturze nie zostały cichaczem wykonane na zapleczu, toteż GeForce RTX 2080 SUPER jest relatywnie niewielkim krokiem naprzód, precyzyjnie wykalkulowanym w obliczu przewlekłego braku konkurencji. Podniesiono jednak dość znacząco taktowania GPU i pamięci.

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra został zapakowany w solidnych rozmiarów karton pozbawiony zbędnych wizualnych fajerwerków, skrywający wewnątrz firmową podkładkę pod myszkę oraz skróconą instrukcję obsługi z dołączoną płytą CD (!) zawierającą sterowniki.

Najważniejsza jest oczywiście karta graficzna będąca prawdziwym behemotem. Urządzenie o wymiarach 300 x 140 milimetrów zajmuje trzy sloty w obudowie, ważąc około trzech kilogramów i będąc jednym z najbardziej wypasionych modeli dostępnych na sklepowych półkach. Agresywną stylistykę pełną geometrycznych kształtów, podświetlanych listw i napisów, doprawiono czarnym kolorem maskownicy, backplate i płytki drukowanej. Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra to bezsprzecznie konstrukcja dla użytkowników poszukujących krzykliwości, którzy nie zamierzają zamykać tego monstrum w czeluściach obudowy.

Wyświetlacz OLED to największa ciekawostka tego modelu

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra otrzymał rozbudowany system chłodzenia powietrzem, zbudowany z aluminiowego radiatora posiadającego 140 finów oraz sześć ciepłowodów wychodzących z podstawy. Newralgiczne elementy otrzymały także dodatkowe odpromienniki m.in.: pamięci GDDR6 oraz sekcję zasilania przykrywa dodatkowa czarna płytka zajmująca znaczną część laminatu. Rozpraszaniem ciepła zajmuje się komplet trzech 90 milimetrowych wentylatorów osiowych, a wszystko przykryto czarną maskownicą i wzmocniono backplate. Urządzenie wymaga do zasilenia dwóch 8-pinowych wtyczek PCI-Express, natomiast na tylnym śledziu znajdziemy zestaw czterech wyjść obrazu 1x HDMI 2.0b oraz 3x DisplayPort 1.4a (złącze USB-C DisplayPort 1.4a gdzieś zniknęło). Trzeba przyznać, że Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra wygląda na mocnego zawodnika, trzymając jeszcze kilka mocnych asów w rękawie. Poniżej schemat nakreślający o co dokładnie chodzi:

Recenzowany model otrzymał niezwykle bogaty zestaw podświetlanych elementów, obejmujący otoczki wentylatorów, krawędzie maskownicy radiatora, górną listwę łącznie z wytłoczonym napisem GeForce RTX widocznym poniżej oraz wypustki na backplate z logotypem iCHILL. Jeśli szukacie karty graficznej o największym zintensyfikowaniu RGB, powinniście zainteresować się Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra. Prawdziwą wisienką na torcie jest jednak wyświetlacz OLED pokazujący rotacyjnie użyteczne informacje m.in. taktowanie układu graficznego, pamięci czy prędkość obrotową wentylatorów. Podobnym bajerem mógł pochwalić się topowy MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning. Wyświetlacz jest kompatybilny z ASUS Aura, Standardowym podświetleniem zarządzamy za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie producenta. Oczywiście, dodatkowe świecidełka można również wyłączyć.

Oświetlenie RGB od strony hardware i software

Testy wydajności zostały przeprowadzone na poniższej platformie testowej, natomiast wygrzewanie Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra wykonane zostało w grach Battlefield V oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon (faktyczna częstotliwość GPU i poziom głośności). Bazowe taktowanie opisywanego modelu wynosi standardowe 1650 MHz, wzrastając pod maksymalnym obciążeniem do około 1950 MHz, czyli znacznie wyżej niż deklarowane przez NVIDIA 1815 MHz. Pamięci GDDR6 pracują ze standardową częstotliwością 15500 MHz.



Model Zdjęcie Dostarczył Procesor AMD

Ryzen 7 3800X

4400 MHz Płyta główna ASRock X570

Creator

Pamięci RAM

2x 8GB G.Skill

Trident Z NEO

3800 CL14





`1 Zasilacz be quiet!

Dark Power Pro 11

1000W Chłodzenie Corsair

H115i PRO

Pomiary wydajności zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10. Synchronizacja pionowa była wyłączona nawet jeśli wymagało to edytowania plików konfiguracyjnych. Na wykresach dłuższy słupek oznacza średnią liczbę klatek, natomiast krótszy minimalną (99th percentile). Oznaczenia kart biorących udział w testach są dostosowane do koloru kojarzonego z marką. Modele pełniące funkcję tła mają odcienie niebieskiego. Wszystkie karty graficzne mają aktywny tryb GPU Boost tzn.: jeśli bazowe taktowanie Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra wynosiło 1650 MHz, to realnie w grach wzrasta do około 1950 MHz zależnie od obciążenia (wartość Boost jest podawana w nawiasie obok taktowania bazowego).

3DMark - Time Spy 2560x1440 / Async ON / DirectX 12 Graphics & Score (więcej = lepiej) 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 13802 13171 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 11682 11516 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 11527 11386 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 10140 10214 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 9318 9494

Call of Duty: Modern Warfare - Fog of War 1920x1080 / High / Cinema SMAA T2X / DXR OFF / DirectX 12 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 16 32 48 64 80 96 112 128 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 120.0 110.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 115.3 106.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 113.1 104.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 99.1 91.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 95.5 87.0

Call of Duty: Modern Warfare - Fog of War 2560x1440 / High / Cinema SMAA T2X / DXR OFF / DirectX 12 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 93.8 86.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 88.6 81.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 86.2 79.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 74.9 69.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 72.8 66.0

Call of Duty: Modern Warfare - Fog of War 3840x2160 / High / AA OFF / DXR OFF / DirectX 12 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 64.2 58.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 58.7 53.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 57.3 52.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 49.6 45.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 47.2 42.0

Metro: Exodus - Taiga 1920x1080 / Ultra / AF x16 / HW OFF / DXR OFF / DirectX 12 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 92.2 86.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 80.6 75.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 79.2 74.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 69.8 65.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 69.0 65.0

Metro: Exodus - Taiga 2560x1440 / Ultra / AF x16 / HW OFF / DXR OFF / DirectX 12 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 71.8 66.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 61.5 57.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 60.4 56.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 53.7 50.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 52.8 49.0

Metro: Exodus - Taiga 3840x2160 / Ultra / AF x16 / HW OFF / DXR OFF / DirectX 12 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 44.0 40.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 37.2 34.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 36.5 33.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 31.9 29.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 31.7 29.0

Red Dead Redemption - Forest 1920x1080 / Ultra / AF x16 / TAA / Vulkan klatki na sekundę (więcej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 70.0 67.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 61.0 59.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 60.1 58.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 54.0 52.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 47.2 45.0

Red Dead Redemption - Forest 2560x1440 / Ultra / AF x16 / TAA / Vulkan klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 59.5 57.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 51.8 49.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 50.9 49.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 45.3 43.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 39.9 38.0

Red Dead Redemption - Forest 3840x2160 / Ultra / AF x16 / TAA / Vulkan klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 40.4 39.0 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 34.8 33.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 34.2 33.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 30.2 29.0 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 27.1 26.0

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra muszę pochwalić za wysoką kulturę pracy - urządzenie posiada tryb pasywny, który praktycznie bezgłośnie przechodzi w aktywny, kiedy temperatura układu graficznego przekroczy 50 stopni (startuje środkowy wentylator) oraz 60 stopni Celsjusza (ruszają pozostałe dwa). Podczas maksymalnego obciążenia karta osiąga poniżej 70 stopni Celsjusza przy 1660 RPM, zwiększając obroty do około 1750 RPM i temperaturę do 72 stopni Celsjusza, jeżeli podkręcimy rdzeń i pamięci. Zastosowany system chłodzenia rzeczywiście się sprawdza, stanowiąc silną konkurencję dla rozwiązań klasy Gaming X Trio albo Strix Gaming. Trochę zaskakuje tylko pobór energii dorównujący GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, ale najwidoczniej wyświetlacz OLED i mnóstwo RGB nie pozostaje tutaj bez wpływu.

Pobór Mocy - Ustawienia fabryczne Pulpit / Shadow of the Tomb Raider Wat (mniej = lepiej) 50 100 150 200 250 300 350 400 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 339 67 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 360 68 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 374 66 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 386 70 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 393 68

Temperatury - Ustawienia fabryczne Wiedźmin 3 / Spoczynek Stopnie Celsjusza (mniej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 69 34 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 72 31 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 76 32 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 76 32 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 83 30

Poziom głośności - Ustawienia fabryczne Wiedźmin 3 / Spoczynek dB(A) (mniej = lepiej) 7 14 21 28 35 42 49 56 Inno3D RTX 2080 SUPER iCHill X3

1650(1950)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 42.0 0.0 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

1605(1830)/14000 MHz, 8 GB 256-bit 48.0 36.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

1650(1860)/15500 MHz, 8 GB 256-bit 49.0 36.0 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

1350(1680)/14000 MHz, 11 GB 352-bit 49.5 36.5 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

1480(1633)/11008 MHz, 11 GB 352-bit 52.0 29.0

Jak wcześniej wspominałem, podczas maksymalnego obciążenia Wiedźmin 3: Dziki Gon wartość GPU Boost orbitowała wokół 1950 MHz, aczkolwiek mniej wymagające tytuły pozwoliły karcie osiągnąć jeszcze kilkadziesiąt megaherców więcej. Ponieważ fabryczne parametry są wyjątkowo wysokie, niewiele dodatkowej wydajności można wycisnąć poprzez ręczne manipulowanie zegarami - jest to sztuka dla sztuki. Ostatecznie wywalczyłem 70 MHz dla rdzenia oraz 700 MHz pamięci GDDR6, mający niewielki wpływ na kształt wyników. Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra jest zatem doskonałą propozycją dla użytkowników stroniących od overclockingu.

Overclocking Inno3D RTX 2080 SUPER iChill X3

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 Ultra jak przystało na flagowca nie zawodzi oczekiwań, będąc bardzo dobrze wykonaną, ale przede wszystkim chłodną i przyjemnie cichą kartą graficzną, która pozwala cieszyć się wysoką wydajnością. Wygląd tego modelu nie każdemu zapewne przypasuje, ale przecież potencjalny kupujący chyba będzie świadomy co otrzyma :) Jeżeli lubicie świecidełka, to najnowsza propozycja Inno3D będzie spełnieniem Waszych marzeń, bowiem takiego zagęszczenia RGB dawno nie widziałem. Użyteczną ciekawostką jest również wyświetlacz OLED pokazujący kilka przydatnych informacji o parametrach karty graficznej. Ile producent życzy sobie za takie bajery? Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER iChill X3 U kosztuje około 3500 złotych, więc niemałe pieniądze, aczkolwiek biorąc pod uwagę parametry zwykłych RTX 2080 SUPER startujących od 3200 złotych, to okazuje się całkiem sensownie wyceniony względem konkurencji. Sama opłacalność RTX 2080 SUPER to jednak inna historia...

Inno3D GeForce RTX 2080 SUPER i Chill Ultra X3

Cena: ~3500 zł

Wysokie fabryczne taktowania GPU

Wydajny cooler z potężnym backplate

Bardzo dobra kultura pracy i temperatury

Tryb pasywny do osiągnięcia 50C

Firmowa podkładka pod mysz w zestawie

Jak ktoś lubi RGB to będzie zadowolony

Wyświetlacz OLED na grzbiecie konstrukcji Pobór mocy bliski GeForce RTX 2080 Ti

Symboliczny potencjał podkręcania

Sprzęt do testów dostarczyła firma: