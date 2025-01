Miniproca - mini PC z 7-calowym dotykowym ekranem. Na pokładzie AMD Ryzen 9 6900HX i nawet 32 GB RAM

W popularnym serwisie crowdfundingowym o nazwie Kickstarter całkiem często możemy się spotkać z ciekawymi urządzeniami. Tym razem ukazał się tam projekt miniaturowego komputera, którego główną zaletą jest sporej wielkości dotykowy ekran. Sprzęt zapewnia przy tym całkiem sporo różnych portów i złącz, a aktualnie można go nabyć w niższej cenie. Nie jest to co prawda najbardziej opłacalny wybór w tym przedziale cenowym, ale z pewnością jest interesujący.

Do grona dość nietypowych mini PC niebawem dołączy nowy model o nazwie Miniproca. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim swoim dotykowym ekranem, który może pełnić niemalże dowolną funkcję.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wspieranie kampanii w serwisach crowdfundingowych, takich jak Kickstarter, aby otrzymać oferowany przedmiot, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, więc warto mieć to na uwadze przed rozważeniem potencjalnego "zakupu". Projekt Miniproca to wspomniany mini PC, który oferuje użytkownikowi 7-calowy ekran, na którym jesteśmy w stanie wyświetlać dowolną treść. Możemy go odchylić maksymalnie o 90 stopni. Nie podano jednak dodatkowych szczegółów, co jest dość słabym posunięciem ze strony twórców. Możemy również liczyć na obsługę trzech zewnętrznych wyświetlaczy (do 4K), za co odpowiadać będą porty: HDMI, DisplayPort i USB typu C.

Miniproca Procesor AMD Ryzen 9 6900HX (6 nm)

8C/16T (3,3 - 4,9 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 680M (2,4 GHz) Pamięć RAM 8, 16 lub 32 GB DDR5 (4800 MHz) Nośnik danych 512 GB, 1 lub 2 TB SSD (M.2 2280 PCIe 4.0) Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

2 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Ekran 7" Porty, złącza i sloty 1 x HDMI 2.1

2 x USB typu C

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 2.0 typu A

2 x USB 3.2 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm Wentylator 4000 RPM Wymiary i waga 175 x 137 x 55 mm / 855 g Wysyłka Październik 2024 Cena 8/512 GB - 699 dolarów

16/512 GB - 739 dolarów

16 GB / 1 TB - 799 dolarów

16 GB / 2 TB - 859 dolarów

32 GB / 1 TB - 879 dolarów

32 GB / 2 TB - 919 dolarów

Za moc urządzenia odpowiada jednostka od AMD z rodziny Rembrandt, a dokładniej Ryzen 9 6900HX. Może być ona wspierana przez nawet 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Wydajność będzie więc odpowiednia do codziennej pracy lub mniej wymagających tytułów z dawnych lat, natomiast z pewnością nie okaże się wystarczająca do gier pokroju Red Dead Redemption 2, a to właśnie ten tytuł znalazł się w materiale marketingowym. Aktywne chłodzenie ma zapewnić odpowiednie temperatury dla podzespołów, które producent określa w przedziale 30-45 stopni Celsjusza (mowa rzecz jasna o spoczynku). Najtańsza konfiguracja z 8 GB pamięci RAM i nośnikiem SSD o pojemności 512 GB to obecnie koszt 699 dolarów (link), a wysyłka ma nastąpić w październiku 2024 roku. Na rynku w cenie około 2000 zł jesteśmy w stanie znaleźć urządzenia o prawie identycznej specyfikacji, więc można się zastanowić, czy dotykowy ekran jest wart dopłaty.

Źródło: Kickstarter