T-Box Pro - jeden z najmniejszych chińskich mini PC z układem Intel Alder Lake. Ciekawa propozycja dla mniej wymagających

Miniaturowych komputerów wciąż przybywa, a jednym z nowszych modeli, przy którym producentowi udało się zmniejszyć konstrukcję do naprawdę niewielkich rozmiarów, jest T-Box Pro. Ta maleńka jednostka może się okazać dobrym wyborem do codziennej pracy, a przy tym zajmie na biurku niewiele więcej miejsca niż myszka komputerowa. Na pokładzie znalazł się układ Intela z serii Alder Lake-N, 12 GB pamięci RAM, a nawet 2 TB nośnik SSD. Wszystko to w akceptowalnej cenie.

Kolejny przedstawiciel segmentu miniaturowych komputerów właśnie wkroczył do sprzedaży. T-Box Pro zaoferuje wystarczającą wydajność do pracy biurowej, a przy tym odnajdzie się w roli domowego centrum rozrywki.

Sercem omawianego mini komputera jest układ Intel N100, który jest wspierany przez 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 (brak możliwości rozbudowy, gdyż moduł jest przylutowany do płyty głównej). W przypadku nośnika danych możemy wybrać SSD o pojemności od 128 GB do 2 TB. Taka konfiguracja zapewni nam całkiem dobrą wydajność przy mniej wymagających zadaniach, takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów, czy też emulacja starszych konsol. Oczywiście możemy również liczyć na moduły Wi-Fi i Bluetooth, choć nie sprecyzowano, w jakim standardzie.

T-Box Pro Procesor Intel N100 (10 nm)

4C/4T (0,1 - 3,4 GHz) Układ graficzny Intel UHD Graphics (750 MHz) Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 (4800 MHz, 24 EU) Nośnik danych 128 GB - 1 TB SSD (M.2 2242) Łączność Wi-Fi, Bluetooth

2 x Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

1 x USB typu C

2 x USB 2.0 typu A

2 x USB 3.2 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm Wymiary i waga 73 x 73 x 43 mm / 0,2 kg Zasilacz 35 W Cena Bez SSD - 723 zł

128 GB - 796 zł

256 GB - 837 zł

512 GB - 918 zł

1 TB - 1032 zł

2 TB - 1349 zł

Tyci rozmiar konstrukcji nie przeszkodził jednak producentowi w tym, aby wyposażyć urządzenie w szereg różnych złącz. Na pokładzie znalazło się gniazdo HDMI, kilka portów USB, dwa Ethernet, a także jedno złącze słuchawkowe. Wadą komputera o tak małych wymiarach może być to, że jego chłodzenie okaże się niewystarczające. Z oficjalnego opisu sprzętu wynika bowiem, że wszystkie podzespoły są chłodzone przez pojedynczy wentylator. Wersja bez nośnika SSD kosztuje około 723 zł, natomiast inne edycje wyszczególniono w tabeli. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Aliexpress